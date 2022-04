Strandsonen er ikke svart-hvit

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Den debatten forsøker nyutnevnt kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik å trekke opp. Til Klassekampen sier Sp-statsråden at vi trenger en differensiering av strandsonevernet, mer tilpasset de ulike behovene rundt i landet. Og får kritikk fra naturvernere.

Dagens lovverk forbyr bygging nærmere enn hundre meter fra vannkanten. Dette regelverket er i stor grad utformet med bakgrunn i situasjonen i pressområdene rundt de største byene, det har Gjelsvik rett i.

Hans anliggende i dette tilfellet er da heller ikke områdene rundt Oslofjorden, der det anslås at hver innbygger i gjennomsnitt har 2-3 centimeters tilgang til strandsonen og allemannsretten er marginalisert.

I stedet er kommunalministeren opptatt av å lytte til de kommunene som opplever fraflytting og nedgang i innbyggertall, som har utfordringer med å utvikle attraktivt næringsliv og nye arbeidsplasser. Og som i mange tilfeller har veldig lite utbygd strandsone.

Flere lokalpolitikere mener lovverket er for strengt og ønsker mer handlefrihet for kommunene. Det gjenspeiles i det at kommuner innvilger 85 prosent av alle dispensasjonssøknader fra utbyggere i strandsonen, slik en rapport fra Sivilombudsmannen viste i 2021.

De gjør det i stor grad med et ønske om vekst og næringsutvikling. En nyansert debatt må imidlertid evne å se forskjellen på fritidsboliger som privatiserer strandsonen med brygger og båthavner, og aktivitetsskapende næringsvirksomhet knyttet til hav, sjø og fjord.

Det er store forskjeller mellom for eksempel Oslofjorden og distriktene langs kysten, i vest og i nord. Noen har stort press på arealene, noen har problematisk lav aktivitet.

Grunntanken er ønsket om å ta hele landet i bruk, ivareta bosetting, utvikle og gi kraft til distriktskommunene. Skal man legge til rette for bosetting og aktivitet også i periferien, må man stadig vurdere nye måter - og ny politikk - for å etablere næringsliv og skape vekst.

En oppmyking av reglene i distriktskommuner der det i dag er lavere byggepress er ikke synonymt med et komplett frislipp for nedbygging av natur eller dyrket mark.

Det betyr heller ikke automatisk en storstilt innsnevring av allemannsretten. En mer differensiert politikk kan for eksempel trekkes opp etter kommunenes sentraliseringsgrad, tilpasses de ulike landsdelene eller andre parametere og prognoser for utvikling.

Vi forstår ikke kommunalminister Gjelsvik dithen at han fullstendig vil fase ut statsforvalterens rolle som kontrollinstans. Den bør videreføres.

Utnyttelse av ressursene og næringsmulighetene på en fornuftig måte, med større fleksibilitet, må heller ikke være ensbetydende med ødelagt natur. Det må alltid ligge føringer og krav til grunn for å ivareta miljø, jordbruksjord og kulturverdier.