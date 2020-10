Stranda for alle

Det generelle forbudet mot å bygge i beltet mot sjøen har unntak. Slik er det ofte med forbud i et liberalt demokrati, der ett hensyn ikke alltid får overkjøre alle andre hensyn.

Loven gir noen få unntak fra å bygge i et 100-metersbelte i sjøkanten. Dette gjelder nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag med sikte på landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur og ferdsel til sjøs.

Nå vil regjeringen endre lovverket, slik at unntakene skal snevres inn der utbyggingspresset er stort og verneverdiene er høyest. Der presset er lavt og det er mye tilgjengelig strandsone, skal det bli lettere å få bygge.

Verneinteresser og media er ofte opptatt av at kommunene gir veldig få avslag på søknader om bygging i strandsonen. Det kan skyldes at potensielle utbyggere får kaldt vann i blodet, i form av informasjon og kunnskap fra kommunen, og skrinlegger sine prosjekter allerede før det byggesøkes.

Hvis kommunene slutter å veilede slik at mange flere søker om byggeprosjekter de aldri får gjennom, vil avslagsprosenten stige, uten at det blir mindre nedbygging av den grunn.

Situasjonen i strandsonen beskrives best med tall fra SSB: I 2005 var 69,9 prosent av strandsonen urørt av vei, jernbane, bygninger eller oppdyrking. 15 år senere er prosenten 68,4.

Nedbyggingstakten er på vei ned. Det bør den fortsette med.

Hver nordmann har fortsatt over et halvt dekar strandsone tilgjengelig, viser tallene fra SSB. Problemet er at tilgjengeligheten varierer stort ut fra hvor i landet vi bor.

I Indre Oslofjord er det få centimeter strandlinje tilgjengelig per person. I store deler av landet kan du gå tur i langs sjøen uten å treffe på verken hus eller folk.

Derfor er intensjonen i regjeringens forslag riktig: Det bør bli langt vanskeligere å bygge der det er trangt. Da kan det bli lettere å bygge der det knapt er hus eller folk.

Det vil også vri investeringer, aktivitet og fritidsbebyggelse vekk fra bynære pressområder og ut i landet. Det er bra både for by og land, og for friluftslivet og allemannsretten.

Ca 2200 områder over hele landet er sikret for allmenheten gjennom ordningen med statlig sikring av friluftslivsområder. Blant disse er mange populære badeplasser.

Antallet statlig sikrede områder bør økes, gjennom å frigjøre nedbygd strandsone i pressområder. Byggestopp ved Indre Oslofjord, med sanering av hager og bygninger, er langt viktigere tiltak for friluftslivet enn å nekte et naust i Gryllefjord.