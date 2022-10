Straffenivået for dyremishandling bør heves

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Økokrims forslag er ett av høringsinnspillene til regjeringas kommende dyrevelferdsmelding. Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland sier til Nationen at dette er oppskriften for å få bukt med saker med alvorlig dyrekriminalitet.

I dag risikerer man maksimalt tre års fengsel, mens Økokrim mener minst seks år er nødvendig strafferamme.

Heves straffenivået, vil det svare bedre til alminnelig rettsoppfatning og underbygge respekten for dyr, mener Høviskeland. Det er urimelig at straffen er mildere for å gjøre skade på levende individer enn for å utøve grovt skadeverk, altså for ødeleggelse av gjenstander og ting (seks år).

Det er gode argumenter for å justere strafferammen opp, slik at den også kommer på nivå med regelverket i naturmangfoldloven og lakse- og innlandsfiskeloven. Begge disse opererer med øvre strafferamme på seks år.

Norge fikk sin første dyrevernlov i 1935. Den ble revidert flere ganger og erstattet av Dyrevelferdsloven i 2010. Over tid er lovverket justert fra å unngå dyreplaging til pålegg om aktivt å fremme og tilrettelegge for god dyrevelferd.

Også strafferammen forteller noe om hvordan samfunnet stiller seg etisk og moralsk til ulike ulovlige handlinger og kriminalitet. Folk vil åpenbart ha ulikt syn på om dagens strafferamme oppfattes lav, rimelig eller streng, men muligheten for strengere utmåling viser at samfunnet tar dyremishandling og dyrs lidelse på større alvor.

Det vil kunne ha avskrekkende effekt. Samtidig åpner det for å ta i bruk andre virkemidler under etterforskningen, som å hente inn teledata. Da kan potensielt flere lovbrytere bli tatt.

Frps stortingsrepresentant Tor André Johnsen fra Innlandet er ute i samme ærend og vil øke strafferammen for mishandling av dyr. Han påpeker at Frp ikke er ute etter bønder som i perioder kan ha problemer med å opprettholde god nok dyrevelferd. Han tegner et skille mellom bevisst tortur av dyr og forsømmelse av husdyr som kan ha andre, bakenforliggende årsaker.

På skriftlig spørsmål fra Johnsen, har landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) svart at påtalemyndighetens straffepåstand i dyrevelferdssaker er blitt strengere, i tråd med praksis fra Høyesterett. Statsråden mener det har gitt bedre strafferettslig vern for dyrs liv og helse.

Hun sier likevel det er naturlig at spørsmålet om strengere straff som virkemiddel for å underbygge respekt for dyr og deres egenverdi også blir inkludert i arbeidet med stortingsmeldingen.

Nationen har også tidligere framholdt på lederplass at dyrevelferd, som en grunnplanke, må gjelde alt fra kjæledyr til produksjonsdyr i landbruket, oppdrettsfisk i merder og ville dyr i naturen. Å heve straffenivået handler om respekt for liv.