Stortinget må ta grep om EØS

Denne uka gjennomførte Stortingets kontrollkomité en åpen høring om Nav-skandalen, der kjernen er at 75 borgere urettmessig og feilaktig er straffet av staten fordi norske myndigheter ikke har lagt EØS-regelverket til grunn. EØS-regelverket har forrang framfor nasjonal rett. Det store spørsmålet er hvordan skandalen kunne utspille seg i rettsstaten Norge.

Svaret er selvsagt sammensatt, men Advokatforeningens Merete Smith og Marius Oscar Dietrichson, pekte under høringen på et avgjørende forhold:

Den nasjonale trygderetten utformes jo på "gammelt, demokratisk vis" gjennom behandling og lovvedtak i Stortinget. EØS-regelverket, som altså har forrang, implementeres hovedsakelig gjennom forskrifter, og kun unntaksvis gjennom lovendringer.

I vårt rettssystem skal som kjent forskrifter ha hjemmel i norsk lov, og de skal være i tråd med loven og lovens formål, som blant annet kommer til uttrykk i lovens forarbeider. Slik kjenner norske myndigheter norsk lov. På denne bakgrunnen blir EØS-forskriftene en "gjøkunge" i norsk rett.

Nav-skandalen er et skremmende eksempel på at norske myndigheter ikke klarer å forholde seg til denne "rettslige EØS-gjøkungen" – mer enn 25 år etter at EØS trådte i kraft. Vi har fasiten på hvor galt det gikk i Nav. En rekke mennesker er urettmessig dømt – og påført alvorlige byrder de skulle vært spart for.

Mange, deriblant ansvarlig statsråd og Nav-ledelsen, har et konkret ansvar for skandalen. Samtidig er det ikke til å komme fra at uten EØS, så hadde vi heller ikke hatt Nav-skandale.

Advokatforeningen anbefaler Stortinget å behandle implementeringen av EØS på "gammelt, demokratisk vis": EU-regelverket som blir norsk lov via EØS, må behandles grundigere i Stortinget og nedfelles i norsk lov. Slik blir EØS-regelverket tydeligere, og offentligheten og norske myndigheter får forarbeider å forholde seg til.

Samtidig er det viktig å merke seg vesensforskjellen mellom nasjonal rett og EØS-rett: Stortinget står ikke står fritt til å utarbeide sine egne forarbeider til EØS-reglene. EU bestemmer EØS-regelverket.

Kloke av NAV-skandale-skade, bør nå et samlet storting ta ansvar. Nytt EØS-regelverk må behandles i tråd med Advokatforeningens anbefalinger. Det vil forhåpentligvis forebygge nye skandaler.

En grundig og ansvarlig behandling av EØS-regelverket i Stortinget, vil også i langt større grad anskueliggjøre hva – og hvor mye – "gjøkungen EØS" betyr for nasjonal styring og vårt hjemlige demokrati. Og føre til en mer opplyst debatt om "handlingsrommet" i EØS.