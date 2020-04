Stortinget bør avslå NorthConnect-søknaden

Torsdag behandler Stortinget tre forslag om å avslå konsesjonssøknaden til NorthConnect, som vil bygge en utenlandskabel for utveksling av kraft fra Sima i Eidfjord i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland. Forslagene kommer fra Sp (19. desember 2019), Frp (28. januar) og Rødt (30. januar). Svenske Vattenfall og Lyse, Agder Energi og Hafslund E-CO står bak søknaden.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bekreftet NorthConnect-kabelen vil føre til høyere strømpriser i Norge. Vattenfall og de norske kraftselskapene får høyere inntekter på bekostning av norsk industri og norske husholdninger.

Kjernen i den opphetede NorthConnect-debatten er om ren, norsk kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri, herunder ny grønn industri, eller om det skal åpnes for kraft som ordinær eksportvare. Om Norge blir "råvareleverandør" av kraft til Europa, vil det selvsagt være til glede for en del kraftselskaper, som svenske Vattenfall og co.

Det er å håpe at stortingsflertallet i dag fjerner all tvil om at den fornybare norske kraften skal brukes til grønn industribygging i Norge. Det er enda viktigere med tydelighet fra Stortinget nå, enn før koronakrisen. Arbeidsløsheten er på rekordhøyt nivå.

Det burde også ligge an til et klart og tydelig avslag på konsesjonssøknaden fra NorthConnect i Stortinget i dag, til tross for at det er departementet og ikke Stortinget som behandler konsesjonssøknader. Olje og energiminister Tina Bru (H) har som kjent lagt NorthConnect-søknaden på is, sannsynligvis på grunn av stortingsflertallet har varslet sin motstand.

Også Ap har tidligere varslet motstand, og i tillegg hevdet at nei til NorthConnect var en del av Acer-avtalen Ap har med høyresida, men ikke med EU, vel å merke.

EU sponser som kjent NorthConnect-søknaden, og kabelen står også på EUs prioriteringsliste (PCI-listen).

Ut fra Aps tidligere løfter til LO og velgerne om å stoppe NorthConnect, er flertallsinnstillingen fra energi- og miljøkomiteen helt på siden. Aps Espen Barth Eide har vært saksordfører for saken, som har endt opp i en henstilling om Statnett skal "eie og drifte alle fremtidige utenlandskabler".

Dette ligner taktikkeriet vi så fra Eide og partiledelsen i Acer-saken: "Sukre pillen" og forsøke å stoppe protestene i egne rekker med den. Men taktikken er avslørt, og det kommer meldinger om industriarbeidere som melder seg ut av Ap.

Som lederen for LO i Indre Hardanger, Terje Kolbotn, skriver i et åpent brev til alle partiene på Stortinget: "Om Statnett overtar NorthConnect sin konsesjonssøknad for å byggje, eige og drifte denne utenlandskabelen frå Hardanger til Skottland om noen år, vil det fortsatt være katastrofalt for norsk kraftforedlende industri."