Tillit er ferskvare. Det er ikke noe man har fått til evig tid, den må fortjenes og stadig pleies for å beholdes. Det gjelder mediene, det gjelder organisasjoner og næringsliv og det gjelder offentlige institusjoner og myndigheter.

For politikernes del handler tillit om å utøve ombudsrollen på best mulig måte, på vegne av folket som har valgt dem. Politikerne måles kontinuerlig på om de faktisk leverer på det de har lovet, og om de klarer å svare godt, troverdig og tillitvekkende på de utfordringene velgerne sliter med.

Rekken av avsløringer om juks med pendlerboliger og reiseregninger, som preget nyhetsbildet i løpet av fjoråret, bidro til "politikerforakt" og til å svekke tilliten til Stortinget. Det viser tillitsundersøkelsen som ble presentert under Arendalsuka nylig.

Andelen som sier de har stor tillit til Stortinget som institusjon har falt fra 78 til 70 prosent mellom 2021 og i år. Andelen med stor tillit til regjeringen har falt fra 68 til 61 prosent og andelen som sier de har stor tillit til de politiske partiene falt fra 52 til 48 prosent.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) var under Arendalsuka opptatt av at det generelt høye nivået av tillit i det norske samfunnet er noe han er svært stolt av overfor kolleger i andre land. Det er en viktig verdi ved den norske og nordiske samfunnsmodellen som vi ikke kan ta for gitt, men stadig må jobbe for å opprettholde.

Håndteringen av pandemien økte folks tillit til både politikere og redaktørstyrte medier i årene 2020 og 2021. Nå er resultatene altså falt noe tilbake for politikerne, mens mediene opplever økt tillit – fra 60 til 64 prosent.

Det er uttrykk for en større og mer urovekkende trend at det er en markant forskjell i tilliten til myndighetene mellom folk som bor i bykommuner – der 75 prosent oppgir høy tillit til Stortinget – og folk i mindre distriktskommuner, der kun 63 prosent sier det samme.

Dette bør bekymre de folkevalgte. Avstanden til maktsentrum, både geografisk og følgelig også mentalt, betyr lavere tillit til dem som sitter med og utøver makt. Dette er rett i kjernen av Senterpartiets argumentasjon og påfølgende høye oppslutning under stortingsvalgkampen i 2021: Sentralisering skaper avmakt og gir folk distriktene følelsen av å bli overlatt til seg selv.

– Noe av samfunnsdebatten blir rar sett fra distriktene, påpekte leder for Senterungdommen, Torleik Svelle i Arendal. Han brukte eksempelet med at å "bare ta buss eller tog" når dieselen er dyr er et meningsløst råd for folk som lever uten kollektivtilbud. Det skaper distanse og en frustrerende opplevelse av å ikke bli forstått eller sett.

Det er en felles utfordring, men ikke minst et politisk ansvar, å sørge for at denne avstanden, forskjellen og mistilliten ikke vokser seg større.