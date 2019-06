Større vekt på menneskelige hensyn

Abbasi-familien, mor og tre søsken på 22, 20 og 16 år ble natt til lørdag hentet av Politiet i sin bopel i Trondheim, og forsøkt tvangsreturnert til Afghanistan. Politiet bekrefter at mor ble fløyet ut av landet – til Istanbul – i bevisstløs tilstand.

I Istanbul ble mors helsesituasjon vurdert som så dårlig at hun ble sendt tilbake til Norge. De tre søsknene ble imidlertid igjen i Istanbul, med tanke på å gjennomføre returen til Afghanistan for disse.

Til slutt ble også denne delen av uttransporteringen avblåst, da det ble klart at afghanske myndigheter avviste å ta imot de tre søsknene. Dermed ble også disse sendt tilbake til Norge.

Forsøket på uttransportering av Abbasi-familien vakte sterke reaksjoner i Trondheim, der de ulike familiemedlemmene etter hvert er blitt godt integrert. Familien kom til Norge i 2012, og fikk først innvilget opphold. Oppholdstillatelsen ble senere trukket tilbake, da utlendingsmyndighetene mente familien hadde oppgitt uriktige opplysninger ved ankomst.

Abbasi-familien har i fem år kjempet for å få omgjort utvisningsvedtaket, også i retten. I fjor fikk familien det endelige avslaget på opphold i Norge.

Denne saken føyer seg inn i rekken av kompliserte asylsaker. I dette konkrete tilfellet erkjenner Utlendingsnemnda (UNE) at det er sterke menneskelige hensyn som taler for å gi opphold, men at de innvandringsregulerende hensynene veier tyngre.

Abbasi-saken er ikke unik. Rundt om i landet befinner det seg flere familier i lignende situasjon. Dette er ofte familier som ikke har det sterke nettverket rundt seg som Abbasi har opparbeidet seg i Trondheim, rett og slett fordi de har blitt flyttet fra sted til sted etter hvert som asylmottak har blitt lagt ned.

Norsk asylpolitikk skal selvsagt ikke avgjøres av enkelttilfeller. Og det kan heller ikke være sånn at en kan få opphold gjennom å motsette seg lovlig fattede vedtak.

Likevel er det nå grunn til å reise en ny debatt om norsk asyl- og innvandringspolitikk, slik blant andre SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken tar til orde for. De innvandringsregulerende hensynene ble tillagt mer vekt i kjølvannet av flytktningkrisa i 2015. I dag er situasjonen en helt annen, asylankomstene er svært lave. Det taler for at det igjen bør legges større vekt på menneskelige hensyn.

Politiets forsøk på uttransportering av Abbasi-søsknene, etter at mor ble sendt tilbake til Norge, bør også undersøkes. Ettersom et av familiemedlemmene er mindreårig, kan det reises spørsmål om uttransportering uten voksen omsorgsperson er i tråd med politiets instrukser.

I asyl- og innvandringspolitikken skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn. I dette – og andre tilfeller – er det grunn til å tro at det ikke er tilstrekkelig hensyntatt.

Oppsummert Tvangsretur 1 Familien Abbasi, bosatt i Trondheim, ble forsøkt tvangsreturnert til Afghanistan denne helga. Opprørt 2 Saken har opprørt mange, spesielt i Trondheim, men også i landet for øvrig. Hensyn 3 Vi må reise en debatt om menneskelige hensyn tillegges stor nok vekt i norsk asyl- og innvandringspolitikk.