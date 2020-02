Den ferske distriktsministeren leder også Høyres programkomité. Komiteen mener partiet må si ja til mer vindkraft, vannkraft og oppdrett, forutsatt at de berørte kommunene for belønning.

– Vi trenger å skape flere jobber, og da må vi ta i bruk naturressursene. Men samtidig må lokalbefolkningen føle at de sitter igjen med noe. Derfor må mer av verdiskapningen bli igjen lokalt, sier Helleland til NTB.

Ministeren trekker fram dagens prinsipp for vannkraftbeskatning som et godt eksempel på hvordan dette kan gjøres. En god ledesnor vil være at hoveddelen av inntektene må gå til lokalsamfunnet, framholder Helleland.

Det er dermed duket for debatt om dette på Høyres landsmøte til våren. Hvordan skal vannkraft, vindkraft og lakseoppdrett beskattes, og hvordan skal inntektene fordeles?

Det er en betimelig og viktig diskusjon. I framtida vil olje- og gassinntektene avta, og vi må utvikle og forsterke landbaserte næringer. Naturressursene vil spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet.

Da er det på høy tid, som Helleland påpeker, å si klart fra om at kommuner som stiller fjorder, fjell eller naturområder til disposisjon for næringsutvikling, må få noe igjen for det. En større lokal andel av verdiskapingen vil opplagt dempe konfliktene i de områdene som må avgi naturkvaliteter til næringsformål.

Det er gledelig om Høyre med dette inntar en ny posisjon i spørsmålet om beskatning av bedrifter som har avkastning på grunn av tilgang til fellesskapets naturressurser.

Høyres forrige landsmøte stemte nei til å innføre "særskatter" for havbruksnæringen, allerede før et utvalg som utredet grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen hadde lagt fram rapporten sin. Grunnrenteskatt er nettopp en metode for å skattlegge verdiskaping basert på "gratis" naturressurser.

Samtidig gikk et annet skatteutvalg inn for å fjerne spesialordningene som gir kraftkommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft, altså ordninger som Helleland trekker fram som et godt eksempel på hvordan en skal sikre lokalsamfunnene en rettmessig andel av verdiskapingen. Det er ikke kjent hvordan regjeringen stiller seg til dette forslaget.

Det kommende landsmøtet i Høyre bør lytte godt til sin nye distriktsminister. Skal det være folkelig oppslutning om nødvendig bruk av naturressurser, er det både rett og rimelig at lokalsamfunnene som blir berørt kompenseres med skatte- og avgiftsinntekter.

Høyre bør være mer opptatt av hvordan vi skal få brukt naturressursene våre i framtida, enn av ideologisk drevet skattevegring.