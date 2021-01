Større kommuner gir ikke større budsjett

Påstandene kommer fra Fagforbundet, som viser til nyere nordisk forskning og i tillegg selv har undersøkt ståa i Kommune-Norge. Tallene la de fram på Lokalsamfunnskonferansen nylig.

De viser at kommunesammenslåing har ført til reduserte investeringsfond og økt nettodriftsunderskudd. Andelen kommuner som går med underskudd har gått kraftig opp fra under fem prosent i 2016 til godt over 40 prosent i 2020.

På grunn av koronapandemien og den generelle usikkerheten som preget 2020, vurderer 37 prosent av kommunene å redusere investeringene i året som kommer. Det kan være riktig grep, for å kunne opprettholde det nødvendige tjenestenivået til innbyggerne. Økonomi handler om å prioritere.

Samtidig er nettopp investeringsbudsjettet det verktøyet kommunene kan bruke for å bidra til å holde aktiviteten oppe i flere bransjer som sliter under koronaen, og dermed bremse arbeidsledigheten.

Ståa i Kommune-Norge ble undersøkt av Fagforbundet i to runder - før og etter statsbudsjettet ble lagt fram i høst. Og kommunene var mer optimistiske før de fikk de statlige rammene for 2021.

Mens 46 prosent av kommunene vurderte kutt i helse- og omsorgssektoren i september, var det økt til hele 71 prosent i desember. For spare penger og få sine budsjetter til å gå opp, forteller halvparten at de har gjennomført, planlagt eller vurdert ansettelsesstopp. Førti prosent har gjennomført, planlagt eller vurdert oppsigelser.

I hele 75 prosent av kommunene står de også i fare for å måtte redusere i kommunale tjenester. Altså i selve tilbudet til innbyggerne.

I tillegg til helse- og omsorg, går det da ut over grunnskolen og sfo-tilbudet, som over 71 prosent vil kutte i. 77 prosent vurderer også reduksjon i selve kommuneadministrasjonen.

I tillegg vil det ramme kulturtilbud (i 63 prosent av kommunene) og barnehagenes økonomi (i 52 prosent av kommunene), mens halvparten vil stramme inn budsjettene for vann, avløp og renovasjonstjenester.

Og det er de nylig sammenslåtte kommunene som har det vanskeligst økonomisk, ifølge Alexander Berg Erichsen og Sidsel Schade, rådgiver og spesialrådgiver i Fagforbundet.

Ett eksempel er nye Ullensvang kommune i Hardanger, som Nationen har skrevet om. Der sto både skole og helse på kuttlista. Det viser seg at mer enn seks av ti sammenslåtte kommuner forventer et underskudd på driftsregnskapet i 2020. Til sammenligning gjelder det fire av ti blant de ikke-sammenslåtte.

Ingen oppussing av elevenes klasserom, dårligere åpningstider for helsestasjonen, full stopp i bygging av omsorgsboliger for eldre. Det er innbyggerne som merker konsekvensene av sammenslåing. Effektivisering er ikke det samme som økonomisk smart. Stort er ikke det samme som godt.