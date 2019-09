Støres troverdighet

NRK meldte onsdag at Ap-leder Jonas Gahr Støre har investert i et aksjefond som indirekte eier deler av velferdsfirmaet Stendi (tidligere Aleris). Det handler altså ikke om en aktiv investering gjort av Støre selv, men om fondets plasseringer. Støre solgte seg ut av fondet så snart han ble kjent med forholdet.

Støre hadde ved årsskiftet 82 millioner kroner i fond hos DNB og Danske Bank gjennom familieselskapet Femstø AS.

På den ene siden bør Jonas Gahr Støre nå vite – og ta hensyn til – hvor utsatt han er som formuende og leder av Arbeiderpartiet. Han burde nok ha gitt DNB mer detaljerte føringer enn Norges Banks etiske retningslinjer. Ap-lederen må ta forholdsregler. Støre kan ikke unne seg å legge «rimelighetsbetraktninger» til grunn når det gjelder egne formuesforhold. Han må ta utgangspunkt i at alt som kan brukes mot ham – og vel så det – vil bli brukt mot ham. Han må til enhver tid vite hvor han har pengene sine plassert.

På den andre siden: Langt over en million nordmenn har sparepenger i aksjefond som bankene forvalter. Hvor mange av oss har til enhver tid detaljert oversikt over fondenes plasseringer? I denne saken forveksles i stor grad moral med moralisme, og resultatet blir et politisk spill – eller skuespill.

Vi har all grunn til å forvente samsvar mellom liv og lære hos politikere. Men: Skal Støre fratas troverdigheten i sin kritikk av virksomheter som tjener store penger på norsk offentlig velferd, fordi DNB har satt en ørliten del av formuen hans i et velferdsfirma? Svaret er nei.

SV-leder Audun Lysbakken kommenterte NRK-«avsløringen» blant annet slik: «(...) det peker på det grunnleggende problemet når oppkjøpsfondene kan tjene store penger på velferden vår.» Lysbakken prøvde prisverdig å bruke hendelsen til å holde den politiske debatten på sporene.

Men landets finansminister, Frp-leder Siv Jensen, dyrker moralismen i et forsøk på å slå politisk mynt på DNBs plassering av Støres småpenger: «Dette er å operere med doble standarder. Håper dette gjør at Støre vil slutte å snakke ned de som driver private barnehager og sykehjem», skriver Siv Jensen på Facebook.

Partifelle Terje Søviknes er ikke snauere: «Det er jo bare ironisk når Støre har reist land og strand rundt og skjelt ut det han kaller velferdsprofitører – og så har han selv indirekte investert i noen av selskapene», sa Søviknes til NRK onsdag. Frp har glede av å skyve søkelyset bort fra bompenger og annet som plager partiet.

Konsekvensene av dette politiske spillet, er for det første at oppmerksomheten ledes bort fra viktige politiske spørsmål i innspurten av valgkampen. For det andre kan tilliten til både politikere og presse, svekkes. Folkestyret taper i begge tilfeller. Det er det aller mest beklagelige ved saken.

