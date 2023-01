Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er liten tvil om det går på tilliten løs når politikere ikke handler i tråd med sine løfter, og skifter offentlig profil etter å ha fått velgernes tillit i valg. Folkestyret er tuftet på tillit, på at de politikerne vi gir vår stemme til - forvalter våre verdier og interesser så godt de evner.

Dersom det fester seg et inntrykk av at vi ikke kan stole på valgløfter, partiprogrammer og regjeringserklæringer, rammes folkestyret midtskips.

Både våre øverste folkevalgte i Stortinget, statsministeren og enhver statsråd må derfor vite å forvalte tilliten godt og vise velgerne og demokratiet respekt.

Om ei regjering ser seg nødt til å fravike valgløfter eller regjeringserklæringer, bør årsaken forklares på et tydelig og etterettelig vis.

Det er ikke til å komme fra at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sliter med å ivareta sitt ansvar for å holde velgernes tillit vedlike. Hovedårsaken er strømpriskrisa.

Ikke minst fordi det er så å si umulig å forklare fornuften i at strømmen fra norsk vannkraft, som det koster 12 øre kilowattimen å produsere, skal koste helt opp mot 10 kroner kilwattimen i Norge.

Forfatter Jan Kjærstad beskriver strømpris-situasjonen slik i en kronikk i Aftenposten onsdag: "Det som slår meg (...) er det underliggende raseriet. Folk føler seg vanstyrt. Den tilliten som politikere er avhengige av, står i fare for å bli erstattet av forakt."

Som mange vil huske, gikk Ap i 2021 til valg på slagordet "Nå er det vanlige folks tur". Nå er Ap-slagordet langt på vei tømt for troverdighet.

Det styrker neppe tilliten når statsministeren i tillegg uttaler til Aftenposten.no at "Det var aldri et slagord for Arbeiderpartiet. Mine favorittslagord er «Skape og dele» og «Alle skal med». Det er det som fanger vår politiske visjon."

Uttalelsen falt i forlengelsen av at statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sto fram på en plakat på Facebook med det NHO-tilpassede budskapet "De som bygger bedrifter, investerer penger, skaper arbeidsplasser, fortjener respekt".

Og det kan jo de to Ap-toppene ha rett i, ikke minst med tanke på små og mellomstore bedrifter som i disse tider går konkurs på grunn av uforutsigbart høye strømpriser.

Før valget la nok mange til grunn at Arbeiderpartiets leder ville ta et spesielt ansvar for å ivareta arbeidernes interesser og en rettferdig fordeling mellom de som arbeider fram verdiene og de som investerer og eier. Og ofte også høster de aller største inntektene.

Statsministeren snubler, og fortsetter han med det, vil han også på et tidspunkt falle.