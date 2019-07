Støre på skjebnetung valgturné

De siste målingene viser en oppslutning på rundt 25 prosent for Arbeiderpartiet. Det er vesentlig lavere enn de 33 prosenttene partiet oppnådde i forrige kommunevalg. Dersom Støre og Ap ikke klarer å løfte seg, vil partiet gjøre det dårligste kommunevalget noensinne.

Det er dramatisk at det ledende opposisjonspartiet så langt ikke har maktet å utnytte at regjeringens politikk er upopulær blant velgerne. I en slik situasjon burde Ap hatt framgang, ikke tilbakegang.

Ap går til valg med ni prioriterte punkter, deriblant gratis skolemat i grunnskolen, gratis SFO for førsteklassingene, stanse kommersialisering av velferdstjenester, garantert lærlingeplass og styrke politi, beredskap, helsetjenester, bredbånd og verdiskaping i distriktene.

Dette er alle saker med høy relevans i et lokalvalg. Utfordringen for Ap er å sikre eierskapet til sakene. Partiet blir mer eller mindre utmanøvrert av Sp i spørsmål som angår distriktene. Samtidig har både SV og Rødt vind i seilene, og utfordrer Ap på de mer tradisjonelle venstreside-sakene.

Ap er imidlertid fortsatt et stort parti, med en velfungerende organisasjon. Spørsmålet er om partiet makter å mobilisere organisasjon og velgere til en kraftfull snuoperasjon.

Høyrepartiene vil selvsagt gjøre sitt for at Ap ikke skal lykkes. Til VG påpekte Støre at et nytt flertall i neste stortingsvalg vil gi to til tre milliarder kroner mer til kommunene, fordi Ap og samarbeidspartiene ikke har skattekutt som prioritet.

Det tok ikke lang tid før Høyre kom på banen, med spørsmål om hvor mye Ap vil øke skattene med. "I valgkampen lovte Støre å øke skattene med 15 milliarder. Siden den gang har Arbeiderpartiet kommet med nye løfter. Penger vokser ikke på trær. Så hvor mye utover 15 milliarder kroner har Støre tenkt å øke skattene med", spurte kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner i VG.

Det skal Støre selvsagt få anledning til å svare på selv. Det er likevel grunn til å reflektere over at Sanners regjering langt på vei har finansiert sine omfattende skattekutt med oljepenger. Ingen annen regjering har økt oljepengebruken så mye som regjeringen Solberg. Det er fristende å spørre Sanner om hvordan Høyre har tenkt å finansiere velferdsstaten framover, hvis skattekutt fortsatt skal være sak nr. 1?

Skattekrangelen mellom Sanner og Støre viser uansett at partiene er i ferd med å komme i valgkampmodus. La oss for velgernes del håpe at de lokale spørsmålene kommer i søkelyset framfor slike retoriske ping-pong-debatter som Sanner inviterer til.

Oppsummert Kampstart 1 Ap-leder Jonas Gahr Støre innledet sin valgkampturné i Stavanger forleden, med en liste på ni prioriterte saker. Snuoperasjon 2 Dersom Ap ikke løfter seg i løpet av valgkampen, vil partiet gjøre det dårligste kommunevalget i historien. Ping-pong 3 Høyre angriper Ap i skattepolitikken, la oss for velgernes del håpe at valgkampen handler mer om lokale saker enn ping-pong-debatter om nasjonal politikk.