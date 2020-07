Da kommunereformen ble igangsatt i 2015 manglet det ikke på advarsler. Sentralisering av makt, tvangssammenslåinger og dårligere representasjon fra utkantene i de nye kommunene, var noe av det ble advart mot. I tillegg ble det påpekt at kommune- og regionreformen i Danmark hadde ført til flere, og ikke færre, ansatte i byråkratiet.

Nå er den foreløpige fasiten her for hvordan det har gått med den norske reformen. Ifølge tall fra SSB som Klassekampen presenterer, har det blitt hele 5500 flere byråkrater i Kommune-Norge mellom 2015 og 2019. Det er en vekst på ni prosent. Byråkratiet øker mest i kommuner som skal slås sammen; 12,5 prosent. I de andre kommunene har antallet byråkrater økt med 7,8 prosent.

Det er mulig flere byråkrater det regjeringen mener med "robuste kommuner". Men ett av argumentene for å slå sammen kommuner var strengt tatt at kommunene kan spare penger. Om flere ansatte i kommunene skyldes bedre tjenestetilbud og at kommunene har fått overført flere oppgaver, kunne kanskje deler av veksten forklares. Men det statlige byråkratiet har også est ut. Regjeringen, som har satt som mål å redusere antallet statlige ansatte, får dermed et forklaringsproblem.

Overfor Klassekampen sår kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup tvil om SSB-tallene er riktige. «Flere kommuner har justert årsverks- og sysselsettingstallene etter overgang til ny innrapporteringsordning. Det representerer derfor i mange tilfeller endringer av stillingsbenevnelse innen kommunen, og ikke en økning av antallet sysselsatte i administrasjonen,» skriver han til avisen.

At en vekst på ni prosent skal kunne forklares som stillingsendringer, høres svært merkelig ut, og ligner en bortforklaring så lenge statsråd Astrup ikke kan dokumentere at det faktisk er sånn.

Regjeringen har tidligere jublet over færre statlige byråkrater. Justert for omorganisering og flytting av arbeidsplasser ut av staten, som for eksempel konkurranseutsetting av renhold i Forsvaret, viste derimot at antall ansatte hadde økt. På papiret kan privatisering se ut som en effektiv måte å redusere antall offentlige ansatte på, ved at de ikke lenger teller med i statistikken. Men da handler det ikke om et resultat av at man har redusert antallet byråkrater.

Senterpartiets Heidi Greni sier til Klassekampen at det ikke er noen tvil om at kommunereformen har vært byråkratiserende: "Det uttaler jo samtlige kommuner og fylkeskommuner, både de som har sagt ja og nei til sammenslåing."

Regjeringen burde ta undersøke om det har blitt mer eller mindre byråkrati som følge av kommune- og regionreformen. Eller kanskje regjeringen håper på at privatisering skal bli løsningen for å slanke offentlig sektor.