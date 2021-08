Stikk og stem du også

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Onsdag hadde nesten 18 prosent av innbyggerne i Eigersund kommune i Rogaland benyttet seg av muligheten til å avgi forhåndsstemme til stortingsvalget, ifølge nrk.no. Det er den høyeste andelen forhåndsstemmer i landet. Og årsaken er antakelig tiltaket "Stikk og stem".

Forhåndsstemming i seg selv bidrar i år til en smittevernmessig tryggere valgdag. Man unngår for lange køer og ansamlinger av folk som potensielt kan spre koronaviruset. Det er grunn til å tro at antallet forhåndsstemmer derfor blir større i år enn ved tidligere valg.

Les også: Lokaldemokrati i sammenslåingens tid

Når man attpåtil kan slå to fluer i ett smekk ved først å la seg vaksinere og deretter svinge bortom valgurnene, oppleves det både enkelt og effektivt for innbyggerne. Rundt 40 prosent av de som vaksinerer seg i Eigersund, velger å stemme samtidig.

På denne måten blir terskelen for å delta ved valget vesentlig lavere. Særlig for førstegangsvelgere, som ellers er vanskeligere å engasjere og kan finne veien til valglokalet lang. Har man først stemt ved ett valg, øker sannsynligheten for at man fortsetter å bruke stemmeretten også ved kommende valg.

Annonse

Når alle som vaksinerer seg aktivt blir spurt om de også vil forhåndsstemme, mener valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning at det kan ha en effekt. "Stikk og stem" er altså et demokratisk godt tiltak.

Det er et mål at flest mulig skal involvere seg, ta stilling, gjøre politiske valg og bruke stemmeretten. Da er det prisverdig at kommunene tenker både kreativt og praktisk. Denne type tilrettelegging kommer innbyggerne i møte og skape ekstra oppmerksomhet om stortingsvalget.

Ved kommunevalget for to år siden, stemte 875.584 personer på forhånd, noe som tilsvarer én av fem velgere og var ny rekord i et lokalvalg. Foreløpig har 215.000 nordmenn avgitt forhåndsstemme, mer enn tre uker før valgdagen.

Ved de to foregående stortingsvalgene, har valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere vært på henholdsvis 53 og 68 prosent. I år har 240.000 nordmenn mellom 18 og 21 år mulighet til å bruke stemmeretten sin for første gang.

Øystre Slidre, Tønsberg, Sula og Nittedal er også blant kommunene som har plukket opp "Stikk og stem"-ideen fra Eigersund og kopiert den til egne lokale forhold. Noen kommuner har også tidligere tilbudt mobile stemmelokaler plassert ut i bydeler eller andre lokale nærmiljøer og møteplasser.

Mange vil fortsatt føle på høytiden det er å gå til valglokalet på selve valgdagen, men det er også viktig å ufarliggjøre og avdramatisere det å gå inn i et avlukke og velge stemmeseddel. Hele "valgprosessen" kommer tettere på folk. Vi oppfordrer alle til å stikke og stemme.