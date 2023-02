Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ap/Sp-regjeringens forslag til økonomisk støttepakke for å hjelpe Ukraina ble presentert for de andre partienes parlamentariske ledere på Stortinget mandag.

– Dette er en beskjed til Russland om at vi står sammen med Ukraina over tid. Det er også en viktig beskjed til Moskva at Stortinget så mye som mulig står samlet bak dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Han fikk umiddelbart støtte fra Høyre-leder Erna Solberg, som til NTB uttalte at «Vi hadde også tenkt at dette måtte vi gjøre. Rammene og detaljene må vi komme tilbake til, men hovedbiten er riktig».

Venstre-leder Guri Melby anser de 75 milliardene som «et gulv og ikke et tak» for norsk støtte, siden Norge for tiden har ekstraordinære inntekter som følge av høye priser på gass på grunn av krigen i Europa.

De 75 milliarder kronene tas fra Oljefondet, men skal altså ut av Norge og ikke påvirke norsk økonomi. Det er penger «vi ikke bør bruke eller ikke ville brukt i Norge akkurat nå», sier Støre. De skal fordeles omtrent likt mellom militær og sivil støtte.

Forslaget er en del av en avtale mellom regjeringspartiene og SV, og innbefatter også fem milliarder ekstre kroner til økt bistand og humanitær hjelp til områder som rammes særlig hardt av konsekvensene av krigen i Svartehavsregionen, spesielt på mat- og energiområdet.

Frp er kritisk til å bruke penger andre steder enn i Ukraina, mens Rødt - selv om de er imot våpenbistand - mener summen er alt for lav, tatt i betraktning Norges inntekter og økonomiske posisjon til å hjelpe.

Det er å håpe at Stortinget likevel vil samle seg om et bredt forlik i denne saken. Det sender signaler til andre land med kapasitet til å gjøre tilsvarende. Det handler om solidaritet med et hardt prøvet europeisk land, men også kampen for egen sikkerhet og felles verdier.

Krigen kan dessverre komme til å pågå lenge. Det synes åpenbart at Ukraina i overskuelig framtid vil ha behov for hjelp, også etter hvert til gjenreising av sønderskutte byer og boligområder.

Ukrainerne vil trenge massiv bistand fra det internasjonale samfunnet til oppgaver som minerydding, reetablering av strømforsyninger og gjenoppbygging av helsevesen og andre samfunnsfunksjoner.

Derfor er Nansen-programmet for Ukraina ment å gå over fem år, det vil si ut over denne stortingsperioden. Det vil ha betydning for også neste regjerings disposisjoner.

En slik forpliktende langsiktighet skaper stabilitet, men bør også åpne for at størrelsen på de økonomiske overføringene kan økes, hvis behovet øker.

Støres mål er et forlik i Stortinget innen 24. februar, den symboltunge ettårsdagen for Russlands fullskala invasjon og angrepskrig i Ukraina. Det er tid for samling.