Stemmerettsalderen bør ligge fast

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget går inn for å åpne for at 16- og 17-åringer kan stemme i kommune- og fylkestingsvalg.

Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre, som har flertall i komiteen.

Saken avgjøres til sist i Stortinget, der Sp, Høyre, Frp og KrF har flertall. Disse partiene vil klokelig stemme nei når saken kommer opp 1. juni.

En delt stemmerett, der 16- og 17-åringer kan stemme ved fylkes- og kommunevalg, men ikke i stortingsvalg, er prinsipielt problematisk. Demokratiet i Norge er tredelt etter geografiske nivåer, ikke etter verdi.

Lokalt folkestyre har vært grunnlaget for samfunn og rett siden norrøn tid. Å gi unge lov til å stemme lokalt, men samtidig holde nasjonale valg utenfor deres demokratiske rekkevidde, innebærer en nedvurdering både av det lokale folkestyret og de unge borgerne man egentlig ønsker å gi økt status.

Redd Barna, som støtter senket stemmerettsgrense, påpeker at 16-åringer allerede i dag kan dømmes, straffes og betale skatt. Argumentasjonen er inkonsistent: Den kriminelle lavalderen er 15 år, skatteplikt kan oppstå for 13-åringer.

En 16-åring vil imidlertid fortsatt være umyndig, og kan ikke stifte gjeld. Umyndige kan verken kjøpe eller selge øl eller sigaretter på butikken. De kan ikke fritt råde over egne midler. Det er ikke logisk at de fritt skal kunne råde over fellesskapets midler, som velgere - eller endog også som folkevalgte.

Både FNs barnekonvensjon og Grunnloven gir barn rett til å påvirke i saker som berører dem i økende grad i takt med alder og modenhet. Det betyr ikke at barn og unge må gis stemmerett.

Gjennom for eksempel Ungdommens kommunestyrer, barneombud og stadig flere politiske barne- og ungdomsorganisasjoner er barn og unges påvirkningsmulighet blitt større i de senere tiår. Det er en gledelig utvikling.

Eldrepolitikken avgjøres ikke av eldre politikere. Slik kan heller ikke oppvekstpolitikken avgjøres av unge. Våre folkevalgte forsamlinger består av myndige representanter, valgt av myndige velgere.

Mens stemmerettsalderen i Grunnloven har beveget seg fra 25 år i 1814 til 18 år i dag, har forventet levealder gått fra under 50 år til over 80 år. Mens vi før var velgere i under halve livet, kan vi nå altså bruke stemmeretten i fire femdeler av livet.

Det bør holde. Stemmerett bør fortsatt følge myndighet.