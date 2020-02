Statsrådenes ferjereiser

Takstøkninger på ferja med opptil 40 prosent fra årsskiftet har skapt frustrasjon og misnøye langs hele kysten. Det er naturlig. Å måtte betale i dyre dommer for komme seg på jobb, eller for å få fraktet produktene sine ut til markedet, oppleves både urimelig og urettferdig.

Tirsdag la samferdselsminister Knut Arild Hareide og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland ut på ferjetur i Møre og Romsdal. Statsrådene kom for å lytte, men hadde penger eller løfter om en snarlig løsning.

Den kraftige økningen i ferjeprisene langs kysten skyldes flere forhold. På flere av strekningene er Autopass innført som betalingsmiddel. Det forenkler betalingsprosedyrene, men har den ulempen at kun kjøretøyer avgiftslegges. Det betyr at du betaler samme pris uansett om du er alene eller har passasjerer i bilen, og at ferjepassasjerer som ikke benytter bil ikke betaler noe.

Et annet fordyrende element er omlegging til miljøvennlige ferjestrekninger. Å erstatte dieselferjer med lav- eller nullutslippsferjer kutter klimagassutslipp, men øker kostnadene for dem som opererer ferjene.

Prisøkningene har skapt et ferjeopprør langs hele kysten. Så langt har politikerne reagert med å skylde på hverandre. Senterpartiet, for eksempel, krever at staten blar opp penger og fullfinansierer merkostnadene som følger de nasjonale ambisjonene om miljøvennlig ferjetransport. Statsminister Erna Solberg peker på sin side på at det er fylkeskommunene (hvor Sp ofte sitter sentralt plassert) som har ansvaret for ferjetransporten, og at det er disse som har satt takstene opp.

For pendlere som Thora Amanda Gundersen i Aukra, som må ut med 10.000 kroner mer i året, er det underordnet hvem som sitter med ansvaret. For henne er det viktigst at takstene settes ned igjen. Det samme gjelder for næringslivet. Sjømatprodusenten Vikenco har 180 ansatte og en omsetning på 1,6 milliarder kroner. Selskapet har regnet seg fram til at det får to millioner kroner i økte ferjekostnader fra 2019 til 2020.

Dette er en uholdbar situasjon. Heller enn å skylde på hverandre, må både rikspolitikere og fylkespolitikere finne fram til løsninger som reduserer kostnadene for arbeidsreisende og næringsliv.

Hareide og Helleland tok ferja for å lytte. Ingen av dem kom med løfter om penger eller snarlige løsninger. Hareide inviterte imidlertid til et samarbeid med fylkeskommunene. "Hvis jeg ikke hadde ment at jeg kunne gjøre noe, hadde jeg nok heller ikke tatt turen i dag".

Det er positive signaler, men de må resultere i konkrete handlinger. Og det må skje raskt.