"Nå må Ap og Sp avklare om det er Statnett som styrer Regjeringen – eller om det er motsatt", mente avisa Nordlys på lederplass i helga. Det er det lett å være enig med avisa Nordlys i Tromsø, i.

Bakgrunnen for Nordlys-lederen er et intervju med administrerende direktør i Statnett, Hilde Tønne, i Dagens Næringsliv lørdag. Der beklager Tonne seg over de store prisforskjellene på strøm mellom nord og sør, og bedyrer at Statnett nå skal prioritere nye transportkabler som skal føre krafta ut av Nord-Norge.

Dermed vil Statnett sørge for at husholdninger og næringsliv i nord også skal betale mer for strømmen, slik at husholdninger i sør kanskje kan betale noe mindre. Men er det opp til Statnett å bestemme det? Hva sier Ap-Sp-regjeringa?

"Er ikke det Statnetts toppsjef sier det hundre prosent motsatte av hva de to regjeringspartiene har lovet oss i Nord-Norge? Jo, nettopp. Særlig tydelig har de nordnorske stortingsrepresentantene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært", skriver Nordlys.

Tre stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet, Mona Nilsen i finanskomiteen, Karianne B Bråthen i næringskomiteen og leder i energi- og miljøkomiteen, Marianne Sivertsen Næss, skrev for eksempel i et innlegg i Nordnorsk debatt i januar: "Den langsiktige løsningen for strømkrisen sør for Dovre, er ikke å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør, hvor nord tappes for overskuddskraft".

Videre: "Som folkevalgte fra den nordnorske landsdelen, kan vi forsikre om at den gunstige kraftsituasjonen i nord også i fremtiden skal komme industri, næringsliv og innbyggere i nord til gode. Fra Stortingets talerstol og i leserinnlegg har vi tatt til orde for at nettopp konkurransefortrinnet Nord-Norge har, skal legge til rette for etablering av industri og arbeidsplasser i nord."

Vel talt fra Stortinget.

Problemet er altså at budskapet fra Statnett-sjefen er stikk i strid med hva blant andre lederen i Stortingets energikomité, Marianne Sivertsen Næss, fra regjeringspartiet Ap, lover folk og bedrifter i våre nordligste distrikter.

Derfor bør olje- og energiminister Terje Aasland avklare: Kan vi stole på hva Ap-representanter i Stortinget bedyrer? Eller er det blitt opp til Statnett-sjefen å overprøve både storting og regjering? Sviktes både velgere i nord Ap-representanter på Stortinget, av sin egen regjering?

Og hva mener Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum? Skal folk og næringsliv i Nord-Norge få beholde rimelig kraft, eller skal de også betale for uhemmet krafteksport fra Norge?