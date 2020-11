Statens sugerør

Riksrevisjonens årlige rapport om statens regnskaper har avdekket kritikkverdig høye statlige gebyrer. Funnene er graverende.

Staten krever inn for høye gebyrer på monopoltjenester som tinglysing av eiendom, utstedelse av førerkort og registrering i Løsøreregisteret.

Stortingets forutsetninger for gebyrfinansiering blir brutt, særlig gjennom overprising av tjenester. Brukerne av de statlige tjenestene ble i fjor fakturert 627 millioner kroner for mye, avdekker Riksrevisjonen.

"Overprisen er en skjult skatt som ikke omtales i forslaget til statsbudsjett", konkluderer Riksrevisjonen.

En rekke enheter i staten har brutt Finansdepartementets rundskriv om statlig selvkost. Etter R-112 er statlige gebyrer begrenset til at mottakerne av tjenester ikke skal betale mer enn kostnaden av å produsere og levere tjenesten. Overprising "skal unngås".

Riksrevisjonen har funnet at de granskede tjenestene, som utgjør fire av fem gebyrkroner, kostet knappe 2,3 milliarder å levere. Brukerne betalte inn 2,9 milliarder, altså 28 prosent overpris.

Ekstra graverende blir det at denne skjulte skattleggingen også rammer svake og/eller mindre betalingsdyktige grupper. De overveiende unge som tar lappen, betaler 68 millioner kroner for mye til Statens Vegvesen for å avlegge teoriprøve og få tatt bilde til førerkortet.

Folk i gjeldsfella må være forberedt på å gjøre opp for seg. Men i dag betaler de også 200 millioner kroner for mye i gebyr til domstolene og politiet, for at sistnevnte må gjennomføre utleggsforretning.

Staten driver allerede kontroll med at norske kommuner følger selvkostprinsippet for sine borgerfinansierte tjenester. Det er blant annet renovasjon, vannforsyning, kloakk, byggesaksbehandling og kart- og oppmålingstjenester.

Riksrevisjonen påpeker at flere statlige etater i flere år er gjort oppmerksom på at de har fakturert for mye. Men overfaktureringen har fortsatt - fordi den er nødvendig for å dekke opp manglende budsjettdekning på andre områder i de statlige etatene.

Dette er kryssubsidiering. I kraftsektoren, der nettselskapene er monopolister, må kraftsalg og nettdrift adskilles regnskapsmessig og selskapsmessig, nettopp for å unngå at monopoltjenester overprises for å kryssubsidiere annen virksomhet.

Løsningen her er ikke å splitte opp statlige etater. Løsningen er å slutte å flå brukerne av statlige tjenester.

De ansvarlige departementer må kutte i de statlige gebyrene.