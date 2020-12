Staten kan ikke støtte skatteparadiser

Bø i Vesterålen setter ned formuesskatten til minimumsnivået for å tiltrekke seg pengesterke innflyttere. Målet er investering og vekst i lokalsamfunnet.

På vegen mister kommunen inntekter. Bø lå an til å tape ti millioner kroner, både i fravær av formuesskatt og fordi de mister delen av statlige overføringer der kommunen kompenseres for svake skatteinntekter.

Dette minus-regnestykket ble Høyre-ordfører i Bø, Sture Pedersen, advart om fra statsminister Erna Solberg (H) på forhånd. I alle fall utad.

Men nå vil regjeringen hjelpe Pedersen og dekke halve tapet likevel. Milde gaver fra partifeller der, altså. Forstå det den som kan.

Solberg var kanskje lei av at ordføreren offentlig sa han “har sluttet å tro at staten kan berge bygda og hjelpe distriktskommuner som denne”. Regjeringen belønner i alle fall en ordfører som bruker mulighetene i lokalt selvstyre og ikke lar seg hindre av solidaritet med andre kommuner.

Annonse

Dermed overser de også det faktum at Bø setter hele det kommunale inntektssystemet på prøve. Hvis alle kommunestyrer vedtar det samme, vil det tappe norske kommuner totalt for ni milliarder kroner i tapte inntekter.

Og hvorfor skulle ikke flere følge etter? I stedet for å sitte og se at rikingene forsvinner ut av kommunens skattelister til fordel for en konkurrerende kommune, kan vel alle sette ned formuesskatten? Det ser uansett ut som de får støtte fra Erna Solbergs regjering.

Vestnes i Møre og Romsdal er en av dem som vurderer å gjøre som Bø. De kan godt tenke seg et par kjendiser med store konti til å hjelpe dem med økt virksomhet, investeringer og verdiskaping.

Dermed er kappløpet i gang. Men alle kappløp har tapere. Og resultatet er at vi som bor i kommunene som rikingene flytter fra, vi risikerer å sitte igjen med et tjenestetilbud på sparebluss. Kommuneøkonomien handler om velferden for vanlige folk.

Og mindre penger i kommunekassa betyr mindre penger til barneskolen. Mindre penger til eldreomsorg og helse, mindre penger til ungdomsklubber og utekontakter, mindre penger til kulturliv og frivillighet.

Skatteparadiser legger til rette for økende forskjeller mellom innbyggerne. Norge engasjerer seg mot skatteparadiser utenlands og bør bekjempe de samme tendensene innenfor landegrensene. Også derfor er det utidig av regjeringen å dele ut belønning til en kommune for kortsiktig politikk.