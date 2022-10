Staten har et alvorlig dilemma på Fosen

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Retten konkluderte 11. oktober i 2021 med at vindmølleparkene på Storheia og Roan i Trøndelag krenker sørsamenes rett til kulturutøvelse etter internasjonale forpliktelser. Utbyggingen vanskeliggjør rammevilkårene for to reinbeitedistrikter i området.

Maktfordelingsprinsippet som den demokratiske norske staten er bygd på, med en tredeling mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt, tilsier at politikerne og regjeringen ikke kan overstyre Høyesterett her. Men hva kan og må de gjøre?

De samiske reineierne er ikke i tvil. De krever at turbinene tas ned og at området tilbakeføres til slik det var før vindkraftutbyggingen. Tirsdag holdt Norske Samers Riksforbund, Motvind Norge, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom en stor markering foran Stortinget.

SVs Lars Haltbrekken i energi- og miljøkomiteen på Stortinget kaller saken «et pågående menneskerettsbrudd», og dommen er utvilsomt en sterk anerkjennelse av urfolks rettigheter.

Høyesterett har kjent vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse ugyldige, men i dommens konklusjon står det ingen ting om at vindturbinene må demonteres og fjernes. Der ligger striden nå.

Olje- og energidepartementet vil i stedet for riving ha nye utredninger, med mål om å finne tiltak for at reindrift og vindkraft kan eksistere side om side.

På papiret kan det se ut som juridisk opplagte problemstillinger, men i praksis er avveiningene ikke så enkle.

Fosen-saken blir ett eksempel på et stort dilemma. Flere steder i landet, på Øyfjellet, i Repparfjord, på Laksefjordvidda, står natur og reindrift i fare som følge av kraftutbygging og gruvedrift.

Denne typen arealkonflikter vil det bli flere av i tiden fremover. Saker som står i et skjæringspunkt, enten mellom bruk og vern, men også mellom ulike bruksformer eller -områder. Næring står mot næring.

Hva er veier tyngst av reindrift og kraftutbygging? Hva blir viktigst når flytende havvind skal bygges ut i Nordsjøen – fiskeri eller det grønne skiftet? Hva skal ha forrang? Kan de eksistere side om side?

Saken om Fosen handler om urfolks rettigheter mot nasjonale behov, og ei regjering som står midt i en dramatisk kraftkrise med krevende politiske avveininger.

Jussprofessor Geir Ulfstein utredet saken for Olje- og energidepartementet i 2013 og mener det er sterkt kritikkverdig at de i løpet av ett helt år ikke har kommet opp med en plan for hvordan regjeringen skal forholde seg til dommen.

Man må forvente at regjeringen arbeider raskere for å konkludere og rette opp sine feil i en sak der staten faktisk er dømt for folkerettsbrudd.