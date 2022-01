Start omleggingen av Helse-Norge nå

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Vi slår ofte fast at Norge er et velferdssamfunn. Det stemmer på mange måter. Men når det handler om noe så grunnleggende som trygghet for liv og helse, altså sykehussektoren, er det god grunn til bekymring. Og det har vært grunn til bekymring i drøyt 20 år, siden helseforetaksmodellen ble innført.

Helseforetaksmodellen er, for å bruke helsenestor Sven Erik Gisvolds ord, "en industrimodell som har bunnlinjen som mål". Det gir en innretning som ikke er egnet dersom målet er best mulig pasientbehandling og trygghet for liv og helse i hele landet.

Under den årlige Lokalsamfunnskonferansen denne uka, kom Gisvold med en særdeles viktig – og dyster – påminnelse om konsekvensene av helseforetaksmodellen. Som for eksempel at vi i 1980 hadde 22.000 sengeplasser ved norske sykehus. I 2019 var nær halvparten borte. Da var det bare 10.800 sengeplasser igjen. Når det gjelder antall sykehussenger i forhold til innbyggertall, ligger Norge langt ned på Europa-lista.

Sven Erik Gisvold er professor emeritus ved NTNU og tidligere avdelingssjef ved St. Olavs hospital. Det første Ap/Sp-regjeringa bør gjøre for å starte den nødvendige omleggingen av Sykehus-Norge, er å slutte å legge ned sykehus, sa Gisvold tirsdag.

Sammen med en rekke andre fagfolk, har Gisvold lenge advart mot konsekvensene av foretaksmodellen – og dessuten utarbeidet forslag til en alternativ modell. Modellen ble presentert i et temanummer i tidsskriftet Samfunn og Økonomi i sommer.

Grovt sett vil fagfolkene erstatte helseforetakene med lokale, offentlig valgte sykehusstyrer. Dagens kommersielle styrer skal erstattes med demokratisk kontroll med sykehussektoren. Spesialisthelsetjenesten bør i hovedsak være rammefinansiert. Investeringer i nye sykehus bør vedtas gjennom en egen plan i Stortinget etter mønster av Nasjonal Transportplan (NTP).

Forslaget ligner på forslag som Sp, SV og Rødt tidligere har fremmet i Stortinget. Forslag som Ap og Høyre har stemt ned. De to partiene, som liker å kalle seg "styringspartier", har hevdet at det ikke finnes noe alternativ til foretaksmodellen.

Nå erkjenner Ap også at foretaksmodellen ikke fungerer optimalt. Regjeringspartiet vil ta "en sjekk under panseret" for "å justere", som Truls Vasvik, Ap-representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sa det i debatten på Lokalsamfunnskonferansen.

Men det holder ikke med "sjekk under panseret og justeringer" nå. Hele motoren, helseforetaksmodellen, må skiftes ut. Det har ikke minst koronapandemien vist oss.