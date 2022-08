Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det internasjonale kraftmarkedet som Norge har gjort seg til en del av, baserer seg på at regional og nasjonal energimangel kan utjevnes via eksport og import.

Vi har nå en ekstraordinær situasjon der ingen land i Europa har overskudd av nyttbar energi. I en slik situasjon fungerer ikke markedet i tråd med norske interesser.

Slik EU bygger opp sine lagre av gass (69 prosent fylling nå, mot 57 prosent på samme tid i fjor) må også vi kunne bygge opp våre energilagre for vinteren. Regjeringen må begrense tappingen av norske vannmagasiner for eksport nå.

Vi vil imidlertid advare: På lengre sikt vil det ikke hjelpe å ta større nasjonal kontroll over kraftressursen, dersom denne ressursen ikke dekker eget forbruk.

Før dereguleringen av kraftmarkedet hadde vi overkapasitet på produksjonssiden, for å kunne være sjølforsynt med kraft også i tørrår. Denne overkapasiteten er gradvist oppspist. Det har gått bra, fordi vi har kunnet importere i tørrår.

Med en europeisk energikrise som ikke ser ut til å ha noen sluttdato, skapt av Russlands aggresjonskrig og naiv nedbygging av særlig tysk kraftproduksjon, kan vi ikke lenger stole på at vi får importere det vi trenger.

Det betyr at kraftoverskuddet i et normalår kan falle fra 15 terawattimer (TWh) i 2021 til tre TWh i 2026, ifølge Statnett. Da vil Sør-Norge stå uten tilstrekkelig kraft i et normalår.

I 2030 vil vi også kunne ha effektunderskudd, det vil si at på de kaldeste dagene vil det ikke være nok strøm uansett hvor fulle magasinene er. Selv om alle turbiner produserer for fullt, vil det være for lite effekt til å dekke forbruket.

– Det foreligger mange planer om økt forbruk, men det er nesten totalt fravær av prosjekter som kan levere ny kraft de neste fem årene, advarer Statnett-direktør for kraftsystem og marked, Gunnar Løvås.

Stabburet er det beste bildet på sunt bondevett og beredskap. Bygget er ikke nok i seg sjøl - det må fylles opp av eget korn.

I Norge er vi så heldige at stabburene for energi, våre vannmagasin, fylles av værgudene. Men oppfyllingen varierer stort fra år til år. Det regner og snør ikke mer i Sør-Norge om vi begrenser internasjonal strømhandel.

Og vi skal fortsatt gjennomføre det grønne skiftet. Da må vi erstatte omlag 150 TWh av dagens fossile energibruk, gjennom elektrifisering av nær sagt alle samfunnssektorer.

Økt nasjonal kontroll med vannkraften må gå hånd i hånd med energiøkonomisering og utbygging av ny fornybar kraftproduksjon og magasinkapasitet.

Ellers risikerer vi å forsterke, ikke løse, vårt nasjonale energiproblem.