Spis julemat med god samvittighet

2019 var året da debatten om såkalt kjøttskam tok av for alvor. Er kjøtt klimafiendtlig, og i så fall hvor mye? Er det verre å spise biff hver dag enn å fly? Verre å spise kjøttkaker en gang i uka enn å kjøre til jobben annenhver dag? Eller, for å ta et helt annet tema: Er det vanlig blant norske svinebønder å slå grisen?

Kjøttdebatten er stappet til bristepunktet av stråmenn. Den er godt egnet til å avlede, noe som kanskje er en av årsakene til at deler av norsk oljebransje og deres heiagjeng ser ut til å være blant de mest bekymrede for klimautslippene fra norsk landbruk.

Bønder tar klima på alvor. Når tørka rammer eller flommen setter inn, rammes ingen tidligere eller mer direkte enn de som lever av jorda.

Derfor har norske bønder slått an en offensiv tone for å bli mer klimavennlige. Samtidig som målet er å se hele bildet på en gang. Selv om det i et rent CO2-regnestykke kanskje er best å slutte å puste, eller å produsere mat, er det viktig å huske at målet med en mer klimavennlig politikk er å sørge for at det fortsatt er levelig i verden. Og vi kan ikke leve i verden hvis vi ikke produserer mat.

Nettopp dette er årsaken til at det svir så mye når bønder blir beskyldt for å være klimasyndere i groveste klasse.

For all del. Bønder som ikke forstår at det er viktig å ta klimaendringene på alvor, kan med fordel møtes med en alvorsprat. For ikke å snakke om bønder som slurver med dyrevelferden.

Dem er det uansett få av. Vettuge bønder skjønner at endringer i værmønsteret slår hardt ut på bunnlinja.

Det store flertallet skjønner også at utslipp av klimagasser, selv fra landbruket, kan ha en klimaeffekt. Og de forstår, selvfølgelig, at dyr må behandles skikkelig.

I den sammenhengen kan det være greit å ta en rolig, faktabasert diskusjon om kjøttforbruk. Sett i lys av en tilsvarende rolig og faktabasert diskusjon om ressursgrunnlag og matberedskap, vil det være mulig å finne fram til gode løsninger for norsk matproduksjon i framtida. Uten at det innebærer rasering av dagens norske landbruk.

Denne debatten kommer til å fortsette. Det er opp til oss å sørge for at den ikke går av skaftet.

Men akkurat i dag må alle sette seg ned, puste ut, kjenne pulsen synke og kose seg. Spis ribba med god samvittighet. Spis pinnekjøtt av hjertens lyst. Spis juletorsken, juletofuen, nøttestek eller Grandiosa, om du vil.

La 2020 bli året da vi blir bedre til å snakke om maten på en måte som er konstruktiv og løsningsorientert, men la julaften bli en dag da alle får lov til å meske seg med akkurat den julematen de selv har valgt.

Med mindre den er importert, selvsagt.