Sp-ordførernes krav om makspris

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Senterpartiets ordførere krever at regjeringa innfører makspris på strøm. Det er klart etter ordførerforumets møte om strømpriskrisa fredag. De rundt 135 Sp-ordførerne ledes av Saxe Frøshaug, som er ordfører i Indre Østfold kommune.

Tidligere i år foreslo ordførerforumet en makspris på 45 øre. Nivået for makspris kan selvfølgelig diskuteres, understreker Frøshaug. Men ordførerforumet gjør det samtidig klart at de ønsker en makspris på godt under 70 øre per kWh.

"Vi har ingenting å tape på å stille tøffe krav til vår samarbeidspartner i regjeringen», skriver Sp-ordførerne i et brev til partiets stortingsgruppe.

Saxe Frøshaug mener partiet har fått mange gjennomslag i regjering, men at manglende handlekraft når det gjelder strømpriskrisen overskygger andre seiere. "Hvis ikke det innføres forsterkede tiltak som monner, så er min oppfatning at Senterpartiet må se på regjeringsspørsmålet på nytt", sier han til TV2.

Søndag kom regjeringas strømtiltak: Det blir et noe større kutt i husholdningenes strømregning. Regjeringa skal dessuten "i dialog med partene i arbeidslivet" (LO og NHO) for å finne støtteordninger til de bedriftene som er hardest presset - og eksporten av kraft skal stoppes før vannmagasinene går tomme.

Sp-ordførernes talsmann ønsker all "styrking av strømstøtteordningene" velkommen, men undertreker at Sp-ordførerne er skuffet over at makspris ikke blir inført, og "kommer til å fortsette å presse på fremover for å forsterke ordningene ytterligere". Ordførerne er med andre ord langt fra fornøyde med de strømtiltakene som ble lansert søndag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er motstander av makspris. Han gjentok motstanden i Politisk kvarter mandag. Der han viste til at "makspris gir gale signaler". "Det har noe med pris og etterspørsel og tilbud å gjøre", forklarte Støre. Før han konkluderte med at "makspris må settes så dyrt".

Støres uttalelser anskueliggjør nok regjeringspartienes forskjellige tilnærminger til strømpriskrisa: Ap bruker markedsmekanismene som viktigste premiss. Mens Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum søndag snakket om å "sikre nasjonal styring" med vannkrafta.

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp, sa også i en kommentar til Aftenposten søndag at "det er også viktig med strukturelle endringer som kan gi bedre kontroll og stabilitet i energisektoren over tid". Strukturelle endringer innebærer politisk styring.

Høyre sier seg fornøyd nok, og vil ikke hasteinnkalle Stortinget for å drøfte strømpriskrisa, og eventuelt instruere regjeringa nå. Dermed blir det alene opp til Sp "å stille tøffe krav" til Ap - for å oppnå den maksprisen Sp-ordførere mener så avgjørende at det handler om Sps regjeringsdeltakelse.