Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn.

Samferdsselssektoren er blant budsjettvinnerne etter snart åtte år under Solberg-regjeringen. Men Norge er et langt og værhardt land. Det ligger dårlige asfaltdekker og utilstrekkelig infrastruktur rundt om i landet. Etterslepet på fylkesveiene antydes å være minst 70 milliarder kroner.

Byvekstavtalene tar sikte på å bruke 150 milliarder kroner på sentral samferdsel de neste 10 årene. Nestleder Ola Borten Moe i Sp sa i VG tirsdag at pengene sitter altfor løst i disse avtalene.

I 2019 antydet Sp at 12 milliarder kroner kan kuttes i byvekstavtalene. Det er ikke slik at ethvert kutt i byvekstavtalene automatisk vil gå ut over trafikantene, slik Sps Geir Pollestad var opptatt av i NRKs Politisk Kvarter denne uka. Men flytting av 12 milliarder vil merkes negativt for bynære trafikanter og samferdselen i sentrale områder.

Nå sier Pollestad at 12 milliarder ikke er fasit for pengekuttingen i byvekstavtalen etter valget. Også partiets nyvunne bypolitiker Jan Bøhler har søkt å nedtone Sps omprioritering.

Dersom Sp nå svekker sine ambisjoner, og går til valg på lavere pengeflytting fra by- til bygdesamferdsel, er det interessant å få vite. Da bør Pollestad klare å si hvor mye Sps ambisjoner for distriktsveiene er svekket.

Vi deler Senterpartiets overordnede ønske om en sterk samferdselspolitikk i hele Norge. Pengebruken i de store byene, spesielt i mangemilliarders prosjekt som legger til rette for økt privatbilisme inn til bykjernene, bør også vurderes kritisk opp mot alternativ bruk på bygda.

Vi må, som Ola Borten Moe sier, tåle å diskutere pengebruken på bymiljøpakkene. Da holder det ikke å omgå spørsmål om hva og hvor mye som skal kuttes i byvekstavtalene - når man går til valg på å kutte i de samme avtalene. Det er heller ikke tillitvekkende når Borten Moe trekker fram elvarmekabler under metrobussholdeplasser som mulig å kutte i. Trondheim Sp har stemt for slike kabler i sin egen by.

– Sp vil gå på røvertokt i byene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG. Åpen og ærlig omprioritering er selvsagt ikke noe røvertokt. Forutsetningen er at Sp er nettopp åpne og ærlige om sine omprioriteringer.

Uklar tale gir ikke mye asfalt. Dersom det skal monne på riks- og fylkesveiene i Troms og Telemark, må det kuttes så hardt i by-samferdselen at det vil merkes. Senterpartiet skylder velgerne å fortelle hvor og hvem de vil nedprioritere.