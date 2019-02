Sp-lederen må møte klimautfordringen fra Haga

Tidligere leder i Senterpartiet og tidligere olje- og energiminister, Åslaug Haga, utfordrer Sp. Tyskland har satt en sluttdato for kull, og Haga oppfordrer Norge til å sette tilsvarende sluttdato for norsk petroleumsproduksjon. Oppfordringen kom i Aftenposten fredag, og ble gjentatt under et klimaforedrag på Litteraturhuset i Oslo lørdag. Åslaug Haga, som nå er direktør i Global Crop Diversity Trust, mener verden trenger at Norge går foran og viser klima-vei.

I foredraget «klimapolitikk for dummies», minnet Åslaug Haga om alvoret i klimasituasjonen: Dersom verden skal klare å holde 1,5-gradersmålet, må fornybare energikilder stå for 70 – 85 prosent av elproduksjonen i 2050. Innen 2030 må klimagassutslippene ned med 45 prosent, om målene i Parisavtalen skal nås. Haga går friskt ut mot eget parti, som hun mener ikke tør å snakke om utfasing av petroleum: «Jeg forstår at lokalsamfunn frykter omstilling, men jeg forstår ikke at våre ledende politikere ikke vil se framtiden i øynene», sa Haga til Aftenposten.

Tidligere generalsekretær i Sp, Svein Sundsbø, også tidligere statsråd og rådgiver for Ola Borten Moe da han var olje- og energiminister, mener Sp er for utydelige i klimadebatten. Sundsbø er seniorrådgiver for miljøstiftelsen Zero. «I partiets program er det vanskelig å se at det har dårlig klimapolitikk, men Sp har ikke tatt jobben med å lede an i dette arbeidet godt nok. Det er en gjenopprettelig skade, men det er betimelig å minne om at her er en jobb å gjøre», sa Sundsbø til avisa Vårt Land.

Annonse

Den dramatiske klimasituasjonen fordrer tydelig klimapolitikk. Ikke minst i Sp, som har tradisjon for å legge vekt på forvalteransvaret. Utfordringen fra Åslaug Haga bør derfor være kjærkommen. Kjernespørsmålet er: Hvordan legge om til fornybar energi raskest mulig?

Så er det selvsagt enklere for avgåtte politikere å være tydelige i miljødebatten. De slipper å håndtere konsekvenser, samfunnets interessekamper og kostnadsfordelingsspørsmål. De kan se bort fra «underordnede hensyn». Ett eksempel er Åslaug Hagas ønske om å bygge nye kraftkabler for «hjelpe Europa til å bli grønnere». Om det bare var så enkelt for dagens Sp-ledelse.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er derimot forpliktet til å svare på hvor mye grønnere Norge er i stand til å gjøre Europa, om/hvor mye norske forbrukere og norsk industri skal betale for et eventuelt «grønnere Europa» - og hvem som egentlig vil tjene mest på utenlandskabler. Ikke minst derfor bør også aktive Sp-politikere delta i klimadebatten for å tydeliggjøre partiets politikk.

Oppsummert Dramatisk klimasituasjon 1 Fornybare energikilder må for 70 – 85 prosent av elproduksjonen i 2050, ellers ryker 1,5-gradersmålet. Må slutte med fossilt 2 Åslaug Haga mener Norge bør sette sluttdato for olje og gass, slik Tyskland har gjort for kull. Flere sider av saken 3 Dagens Sp-ledere må svare for både klimapolitikken og fordelingskonsekvensene av den.