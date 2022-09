Sp kan ikke være fornøyd med Kommune-NM

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Lørenskog, Nannestad og Ullensaker troner øverst på demografi-tronen i NHOs årlige kommuneoversikt. Flyplass-kommunene på Øvre Romerike tiltrekker seg stadig nye, unge innflyttere og et aktivt næringsliv.

I andre enden av skalaen finner vi distriktskommuner som preges av fraflytting og aldrende befolkning, mange i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.

På totaloversikten i «Kommune-NM» er Sola kommune årets vinner, med Oslo og Bærum som nummer to og tre. Kåringen ser på næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

NHO baserer rangeringen på tall fra Statistisk sentralbyrå og Nav. I år er det fremgang i alle fylker og i 278 av 356 kommuner. Men det er etter en naturlig nedgang i fjor, på grunn av pandemien.

Blant fylkene ligger Oslo på topp, fulgt av Rogaland og Viken. I bunnen ligger Innlandet, Troms og Finnmark og Nordland. På kommunelista havner de små distriktskommunene nederst, og ofte i en dårlig spiral: Svak eller manglende utvikling på ett område sammenfaller og drar med seg utfordringer på flere.

Kåringen forteller ikke hvor det er best å bo eller hvor innbyggerne er mest fornøyd. Den bør likevel vekke oppmerksomhet hos lokale folkevalgte og nasjonale politikere. Ikke minst hos Ap/Sp-regjeringen som lover å utvikle hele landet og legge til rette for gode liv i både små og store kommuner.

Større byer og tettsteder skårer best i NHOs oversikt. Flere har utdanningsinstitusjoner - som Kongsberg, Ås og Sogndal - og høyteknologibedrifter. Det er kommuner med industri, oppdrettsnæring og energiproduksjon, samt enkelte reiselivskommuner.

Her er det høy sysselsetting, et variert næringsliv, en ung og kompetent arbeidsstyrke som har tilgang på private jobber. Det skaper en positiv spiral av befolkningsvekst som gir skatteinntekter til kommunen og dermed mulighet for god økonomistyring.

Flertallet av de 20 lavest rangerte kommunene ligger i de to nordligste fylkene. Noen er innlandskommuner på Østlandet, som Aremark og Søndre Land, mens Utsira i Rogaland og Fedje i Vestland også havner her.

NHOs barometer har ikke alle svar, men viser at vekst og utvikling har en tendens til å skje der det allerede er vekst og utvikling. Men det er forhold som politikken kan og må være med på å styre og fordele.

Senterpartiet kan ikke være fornøyd med å se at distriktskommuner blir tapere. Det må legges trykk på distriktspolitikken: Løfte kommuneøkonomien, desentralisert høyere utdanning og kompetansearbeidsplasser over hele landet. Det er også grunnlaget for gode tjenester nært folk.