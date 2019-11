Sosialdepartementet lot Nav-skandalen vokse

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité hadde møte om Nav-skandalen torsdag. Lederen av komiteens gransking, Eva Kristin Hansen (Ap), uttalte til Dagsavisen at saken «bare blir mer og mer alvorlig». En av grunnene til det, er en ett år gammel e-post fra Nav til statsråd Hauglies departement.

Skandalens kjerne er at Nav siden 2012, kanskje enda tidligere, har praktisert EØS-regelverket feil. Nav har en i rekke år feiltolket reglene om å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til andre EØS-land. Dermed er er 48 dommer er avsagt på uriktig grunnlag, og 36 mennesker feilaktig fengslet. I tillegg har svært mange innbetalt store summer til Nav på uriktig grunnlag. Nav-skandalen er en rettsskandale uten sidestykke i Norge.

Onsdag fikk kontroll- og konstitusjonskomiteen en omfattende bunke med dokumenter fra Arbeids- og sosialdepartementet, blant annet en ett år gammel e-post fra Nav til departementet. E-posten viser at departementet allerede 27. november i 2018 fikk informasjon om feilaktig tolkning av EØS-regelverket for lengre utenlandsopphold.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sa i sin redegjørelse for Stortinget 5. november at departementet før 30. august i år ikke hadde kunnskap om feiltolkning som angikk lengre utenlandsopphold, .

E-posten fra november i fjor omtaler en sak der Nav krevde en kvinne for tilbakebetaling av 180.000 kroner. Årsaken var at kvinnen hadde to kortere og to lengre opphold i EØS-land mens hun mottok arbeidsavklaringspenger mellom 2010 og 2013. Nav skriver: «Nav kontroll har innhentet opplysninger som viser at den ankende part har oppholdt seg i utlandet i lengre perioder uten å ha søkt Nav om det på forhånd».

Trygderetten forkastet Navs tilbakebetalingskrav og frikjente kvinnen ut fra EØS-regelverket. Trygderetten skilte heller ikke imellom korte og lengre opphold.

Hele kjennelsen fra Trygderetten ble oversendt til Hauglies departement. Nav spør eksplisitt om departementet vil komme med en vurdering eller «om dere for øvrig har noen tanker rundt problemstillingen».

Nav informerte altså departementet for ett år siden. Både Nav og statsråden lot skandalen utarte – og ofrene bli flere. I tillegg tyder e-posten fra i fjor på at statsråd Hauglie har feilinformert Stortinget. Det er vanskelig å se hvordan arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kan beholde tilliten i Stortinget, utenfor Stortinget har hun nok allerede mistet den. Naturlig nok.