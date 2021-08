Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Riksrevisjonens rapport om norske fiskerier viser urovekkende utviklingstrekk i en urnorsk næring. "Alvorlig", er Riksrevisjonens vurdering.

Mellom 2004 og 2018 økte lønnsomheten i fiskeflåten. Men aktiviteten i mange kystsamfunn sank. Eierskapet til fartøy med kvoter er samlet på færre hender. Vi får færre og større fartøy. Utenlandsk eierskap øker.

I mars beskrev ordfører Ronald Wærnes i Båtsfjord hvordan fiskeforedlingen i Finnmark presses av trålere som fryser fisken og skiper den til EU for foredling. Trålerflåten har over tid overtatt en større del av kvotene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) legger mest vekt på at lønnsomheten i næringen er økt. Det er en bedriftsøkonomisk vurdering. Men norske fiskerier har aldri vært ren bedriftsøkonomi.

Det er heller aldri nok å vurdere en næring ut fra samlet lønnsomhet. Jordbrukssektoren skaper milliardformuer i Oslo, men hos produsentene på jordet rundt om i landet er det nedgang og gjengroing.

Ingebrigtsen mener teknologi- og samfunnsutvikling bidrar til færre og større fartøy. Så lenge sjarkflåten ønsker seg større kvoter, tyder mye på at det er høyresidens fiskeripolitikk som begrenser de små kystfiskernes.

Dersom stortingsvalget 13. september munner ut i et regjeringsskifte, må kursen snus.

– Ap vil styrke kystsamfunnene, sørge for mer rettferdig fordeling av kvotene mellom flåtegruppene og dermed stoppe en uheldig utvikling mellom de store og små over tid, sier Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth her i avisen.

– Nå er det de små kystsamfunnene og den minste fiskeflåten sin tur, sier hun. En ny kvotemelding vil ta kvoter fra de største og øke kystforedlingen.

Fartøygruppen som kalles "åpen gruppe", med sjarkene som fisker - og leverer - langs kysten, skal få økte kvoter også fra trålerflåten.

– Kysten trenger mer forutsigbarhet og en politikk som bidrar til mer aktivitet i kystsamfunnene og en mer rettferdig fordeling av fiskerirettighetene, som etter vår mening høstes på fellesskapets ressurser, mener Myrseth.

Regjeringen har - ikke uten grunn - kritisert dagens opposisjon for tildels sprikende signaler om hva de vil med fiskeriene. Det er opp til Ap og deres eventuelle kommende regjeringspartnere å samle trådene i fiskeripolitikken. De er viktige tråder i samfunnsveven langs kysten.