Som stivnet sement

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa det onsdag før påske og gjentok det første påskedag: "Arbeidsledighet er litt som sement. Den er lett å flytte på mens den er våt, men når den begynner å stivne, er det mye vanskeligere å gjøre noe med det." Det er et godt bilde.

Dersom det går slik LO frykter, kan arbeidsløsheten ende på 5,8 prosent i år og 6,2 prosent neste år. Det viser en fersk analyse LO har utarbeidet. Gabrielsen frykter krisen vil føre til økt ulikhet i Norge, og at de svakeste gruppene vil rammes hardest.

Tallene viser at familier med lav inntekt er overrepresentert blant dem som søker dagpenger. LO advarer om at de med lav utdanning vil stå svakest i et arbeidsmarked med økt konkurranse om jobbene. LO advarer også om faren for en todeling av arbeidsmarkedet, med flere midlertidige ansettelser og mer innleid arbeidskraft.

Hans-Christian Gabrielsen beskriver dermed en situasjon vi kjenner fra flere EU-land etter finanskrisen i 2008, som ble en langvarig økonomisk krise. EU forsterket krisen med kutt- og privatiseringspolitikk. Resultatet er betydelig økte forskjeller og at mange er skjøvet over på løsarbeid og inn i en prekær livssituasjon.

Det er en utvikling de færreste ønsker her til lands. Derfor bør både storting og regjering lytte til LOs oppfordringer. det er nødvendig med en politikk som kan hindre arbeidsløsheten i "å stivne", hindre økte og varige forskjeller og hindre at de svakeste gruppene rammes aller hardest.

LO-lederen har tre bestillinger til Stortinget og regjering. Den første er at staten, fylkene og kommunene må gå igjennom skuffer og skap for å finne prosjekter som kan skape ny aktivitet. Det kan være oppussing av offentlige bygg, utbygging av jernbane og sykkelveier eller opprustning av gamle tunneler, foreslår LO.

For det andre mener LO at det bør utarbeides en pakke med sikte på å få aktiviteten opp i olje- og gassnæringen og i leverandørindustrien og i verftsindustrien langs kysten.

For det tredje, så mener LO at politikerne må bruke anledningen til å framskynde det grønne skiftet, for eksempel ved å sette i gang med CO2-rensing, produksjon av hydrogen og bygging av flytende havvind. Hans-Christian Gabrielsen peker på at det finnes "gryteklare prosjekter" som kan settes i gang.

Vi husker fra finanskrisen i 2008 at daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) "dro gullkortet" for å sikre finansiering av virksomhet og arbeidsplasser. Det viste seg å være en god strategi.

Nå bør Solberg-regjeringa finne fram gullkortet og gi finansminister Jan Tore Sanner (H) en plan for hvordan det skal brukes. Målet er å hindre arbeidsløsheten i å stivne på et høyt nivå her til lands.