Solberg-regjeringen trenger en distriktspolitisk hestekur

Velgerne har akkurat påført Erna Solberg en distriktssmell som ennå runger over landet. Urbane velgere har om mulig enda mindre tiltro til Solberg og hennes støttespillere.

Venstre er i krisemodus. Frp likeså. KrFs tidligere leder Knut Arild Hareide gir «hva var det jeg sa»-intervjuer om Frp-samarbeidet han forsøkte å avverge til flere aviser.

Selv innad i Høyre er det tilsynelatende problemer. I hvert fall hvis en skal tro Høyre-veteran Gunnar Gundersen. Han sier til Dagbladet, over flere sider, at han møter flere Høyre-velgere i Innlandet som sier de heller velger Senterpartiet.

Derfor er det ikke overraskende at regjeringen nå tyr til et klassisk grep politikere tar i møte med en utfordring: Et utvalg er opprettet for å utrede saken.

Nærmere bestemt har Solberg-regjeringen opprettet et utvalg som skal «utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene».

«Et velfungerende næringsliv er selve fundamentet for velferdssamfunnet og for levende distrikter», siteres utvalgets leder Svein Richard Brandtzæg på i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det har han selvfølgelig rett i. Det kan legges til at det motsatte er like selvfølgelig: Et velferdssamfunn det satses på og levende distrikter som får lov til å leve, er faktisk også selve fundamentet for et velfungerende næringsliv.

Det er tradisjon i Norge for å forstå dette. Og det er ingen tradisjon de rødgrønne har monopol på. Tradisjonen har også stått relativt sterkt i deler av Høyre. Får utvalget virkelig frie tøyler til å snu hver stein og se reelt på hvordan norsk næringsliv kan bli mer enn en kapitalstrøm fra Norges rike naturressursgrunnlag inn mot de mest velbeslåtte postnumrene i et par av Norges største byer, kan dette bli riktig bra.

Da gjelder det imidlertid å sikre at sluttrapporten som lander på Torbjørn Røe Isaksens bord lukter like mye av fjøs som av fisk.

For all del: De blå, havbaserte næringene er utvilsomt viktige for Norge, og for Distrikts-Norge. Å sikre en politisk hånd på rattet for å gi dem en fornuftig og distriktsvennlig innretning, er avgjørende for mange kystsamfunn og kan gi ringvirkninger langt innover i landet.

Men Norge er mye mer enn hav og kyst. Norge er kraft. Norge er fjell. Norge er vill og vakker natur. Og Norge er ikke minst skog og jord. Å utrede næringsvirksomheten i distriktene uten å se på de helt avgjørende skog- og jordbruksnæringene, ville være skivebom.

De grønne næringenes perspektiv er ikke fullstendig fraværende i utvalget regjeringen har satt ned, men kunne med fordel vært tyngre representert. Likevel er det all grunn til å ønske utvalget lykke til. Hvis det ikke er slik at mandatet er å konkludere med at velgerne tar feil, burde det være lett å komme med temmelig håndfaste endringsforslag som også er god, gammeldags Høyre-politikk.