Snøen som faller om femti år

Når du kan gå ut på tunet en morgen og straks kjenne på draget i vinden at det blir regn til kvelds, trenger du ikke forskerhjelp for å forstå skaden det kan gjøre om naturen slutter å fungere som du kjenner den. Når du har sett åkeren tørke bort i en støvsky én måned og regnes ned til en drukningsfarlig sump den neste, kjenner du været.

Været har alltid vært bondens beste venn og verste fiende, kan du innvende. Og det er helt sant. Problemet er at ekstremvær kan være i ferd med å bli den nye normalen.

Hver sommer topper den forrige som den varmeste noensinne. Tornadoene i tornado-områder tiltar i styrke. Noen steder er det skogbrann hvert år. Og ekspertene mener deler av verden - deler som allerede bidrar sterkt til flyktningstrømmene i verden - kommer til å bli så hardt rammet av klimaendringer at den flyktningmengden vi har sett til nå, vil virke minimal i sammenligning. Det skaper bekymring.

Annonse

Norge har allerede opplevd hard tørke og hardt regn. Men for oss vil klimaendringene først bli skikkelig alvorlige hvis globale klimaendringer rokker ved Golfstrømmen. Og det kan faktisk skje. Havsystemet som bringer varmt vann fra sør opp til polområdene hvor det kjøles ned, er allerede svekket som en følge av havoppvarming og smeltende grønlandsis.

Forestill deg hvordan været der du bor blir dersom de varmeste vindene plutselig slutter å blåse. Forestill deg å prøve å dyrke korn i et Norge hvor snittemperaturen er åtte grader under hva den er i dag.

Verdens land innser at disse endringene kan bli katastrofale. Å gjøre noe med det, var målet for FN-toppmøtet i Katowice i Polen rett før jul. Og det endte med en slags enighet. Verdens land er blitt enige om at det er et mål å begrense den globale temperaturøkningen til to grader celsius. I tillegg har de erklært et slags bonusmål, at det ideelt skulle være mulig å holde økningen innen 1,5 grader.

For å nå togradersmålet, må de menneskeforårsakete klimagassutslippene i verden i praksis ned til null innen 2070. For ordens skyld: Dette målet betyr ikke nødvendigvis at alle husdyr som raper metan må avlives eller genmodifiseres. Det betyr ikke engang at folk må slutte fullstendig å fly, selv hvis det viser seg vanskelig å lage el-fly. Det betyr derimot at slike utslipp i så fall må kompenseres med andre former tiltak som bidrar til å bedre klimaregnskapet. Skogplanting, for eksempel. Eller karbonfangst i myr.

Enigheten mellom FN-landene er ikke bunnsolid. Tiltakene er for det meste overlatt til enkeltland, og er ikke veldig forpliktende internasjonalt. Men det er fortsatt håp i hengende snøre. Kampen er ikke tapt ennå.