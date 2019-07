Snålt barnevernforslag fra Høyre

Kommuner med færre enn fem ansatte i barnevernet kan ikke sikre en god nok tjeneste, mener Kristin Ørmen Johnsen (H). Nå vil partiet vil nekte disse kommunene å ha eget barnevern, melder Aftenposten.

Høyre har foretatt en gjennomgang av den norske barneverntjenesten, og funnet at 39 kommuner har færre enn fem ansatte - og som verken er i prosess med å slå seg sammen med andre kommuner eller som deltar i interkommunalt samarbeid om barnevernstjenesten.

Disse kommunene må, dersom Høyre for gjennomslag for forslaget, enten ansette flere i barneverntjenesten, inngå interkommunalt samarbeid eller slå seg sammen med andre kommuner. Dersom kommunene ikke innfrir disse kravene, må departementet vurdere om de skal fratas hele tjenesten, påpeker Johnsen, som også leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Minimumsantallet på fem ansatte forklarer Høyre med at dette er nødvendig bemanning for å sikre døgnberedskap i barneverntjenesten.

Ingen kan være uenig i at vi trenger et godt barnevern i kommunene, om de så er små eller store. Alle kommuner plikter å levere en tjeneste av god kvalitet. Men å måle kvalitet i antall stillingshjemler er rett og slett søkt. Dersom Høyre mener at det skal være krav om døgnberedskap i alle kommuner, noe som det sikkert er gode argumenter for, er det bare å lovfeste det. I så fall er det naturlig at kommunene tilføres de ressursene som trengs for å gjennomføre et slikt tiltak.

Annonse

Dessuten er det ingen opplagt sammenheng mellom barneverntjenestens kvalitet og antall ansatte, eller kommunestørrelse. Høyre frykter at risikoen for svikt, slik som manglende oppfølging av bekymringsmeldinger, er større i små kommuner. Slik er det jo ikke.

Et tilsyn av barneverntjenesten i bydelen Østbyen i Trondheim i 2015 avdekket at 40 prosent av bekymringsmeldingene var henlagt. Nylig måtte bydelen gjenåpne 44 av sakene, der det er alvorlig bekymring for barnas situasjon. Trondheim er som kjent landets tredje største by, og har langt flere enn fem ansatte i barneverntjenesten.

Det kan virke som Høyre er mer opptatt av å framstille det som uforsvarlig med små kommuner enn å faktisk styrke kvaliteten på den norske barneverntjenesten. Som kjent er kommunesammenslåinger alle svars mor i dette partiet.

Hedigvis har familie- og barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) større tro på andre tiltak for å sikre et godt barnevern. "Det er ingen klar sammenheng mellom risiko for svikt og antall ansatte", fastslår han i Aftenposten.

Høyre bør lytte godt til sin egen regjerings fagstatsråd i denne saken.

Oppsummert Forslag 1 Høyre vil nekte kommuner å ha færre en fem ansatte i barneverntjenesten. Underlig 2 Det er ingen klar sammenheng mellom kvalitet i barneverntjenesten og antall ansatte, eller kommunestørrelse for den del. Agenda 3 Det kan virke som Høyre er mer opptatt av å framstille små kommer som uforsvarlige enn faktisk å styrke kvaliten i barneverntjenesten.