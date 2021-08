Smartere anbud på norsk

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for omlag 520 milliarder kroner hvert år. Alt fra den kommunale hjemmetjeneste-bilparken til nye fregatter kjøpes inn etter utlysning av anbud.

Det sier seg selv at anbudsregelverk og - praksis kan spare folk og skattebetalere for enorme verdier.

Dessverre kan det også bidra til å slå barnet ut med badevannet. En anbudspraksis som presser lokale, regionale og nasjonale bedrifter ut til fordel for store og/eller internasjonale tilbydere er dårlig samfunnsøkonomi.

EØS-avtalen åpner det norske anbudsmarkedet for europeisk næringsliv. Det er ikke nødvendigvis et gode for det norske samfunnet. Et land med ordnede arbeidsforhold og strenge krav til sitt hjemlige næringsliv er ikke et land rigget for å vinne anbud på pris.

Men anbud er ikke konkurranse på pris alene. Dette er avgjørende kunnskap som må gjennomsyre offentlig sektor som innkjøper.

Som Ap-nestleder Hadia Tajik sier her i avisen: Vi trenger aktive norske politikere for å øke sannsynligheten for at norske verft får flere oppdrag. "Verft" kan i denne sammenhengen byttes ut med "bedrifter".

Klima og miljø, materialvalg, arbeidsvilkår, tekniske valg, sikkerhets- og beredskapshensyn - listen over mulige anbudsvilkår er lang.

Større grad av oppdeling av anbud åpner for økt bruk av lokale og regionale aktører. Fagorganisering, krav til bruk av lærlinger og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår er gangbare vilkår å stille i forbindelse med utlysning av anbud.

Dette er ikke proteksjonisme, det er anbud på norsk. Senere tids rettspraksis har vist at modellen er robust i møte med EØS-reglene.

EØS-avtalen, herunder de konsekvensene den har for norsk næringsliv i møte med europeiske anbudskonkurrenter, er oppe til diskusjon i norsk politikk. Mens diskusjonen går, må det offentlige bruke alle muligheter til å rigge anbudsvilkår for norske behov, for den norske modellen.

Regjeringen insisterer på at EØS-avtalen er et gode for Norge. Da burde regjeringen gå i front for å utforme en EØS-konsistent anbudspolitikk som kommer norsk næringsliv til gode i større grad enn i dag.