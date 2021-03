Smart å være god på plastgjenvinning

Rundballeplasten er helt sentral for at bøndene skal kunne konservere graset og utnytte fôrressursen så godt som mulig. Samtidig er plast et betydelig klima- og miljøproblem, både under produksjon og som forurensningskilde ute i naturen.

Bønder flest er svært bevisste på dette. Grønt Punkt, som har ansvaret for gjenvinning av landbruksplast, anslår at over 85 prosent faktisk blir resirkulert. Det er meget bra.

Men det er fortsatt 15 prosent igjen. Det tilsvarer over 2000 tonn. Og det er dessverre et faktum at hver eneste fille av rundballeplast på avveie i skog eller vann utgjør et synlig omdømmeproblem for landbruksnæringa i Norge.

Høsten 2019 fant forskere plast i nesten alle de 43 elvene da de undersøkte 200 kilometer med elvebunn på Vestlandet. Den forsøplinga skyldes selvfølgelig ikke landbruket aleine. Men det store omfanget av plastbruk på norske gårder gjør at næringa har sin del av ansvaret.

Flere plastryddedugnader og -aksjoner er prisverdig gjennomført blant annet i Gudbrandsdalen, på initiativ fra landbrukskontorene og faglagene, for å fjerne synlige, negative konsekvenser av plastbruken.

Det er også gledelig når gode ordninger blir utvidet og videreutviklet. Det siste året har Felleskjøpet hatt en pilotordning med henting av rundballeplast på gårdene i Østerdalen, Trøndelag og Helgeland. Nå skal den trappes opp til å gjelde resten av landet, med unntak av Rogaland og Agder, der Felleskjøpet Agri ikke har virksomhet.

Mange bønder leverer i dag plast til miljøstasjoner som har avtale med Grønt Punkt, men for enkelte blir det både langt, tidkrevende og dyrt å kjøre til nærmeste returstasjon med traktor og henger.

Når Felleskjøpet leverer kraftfôr, gjødsel og maskinutstyr til bonden, kan de samtidig ta med plast i retur. Kostnadene ved transporten dekkes av de avgiftsordningene som allerede gjelder ved kjøp av produktet.

Målet er å samle inn 2000 tonn plast i løpet av 2021. Det tilsvarer 200 vogntog med komprimert plast, ifølge André Monsrud, leder for bærekraft i Felleskjøpet Agri. For hver kilo ren plast som samles inn, sparer plastprodusenten to kilo olje. Når plasten ikke håndteres som søppel, men som råstoff til å lage ny rundballeplast, er bøndene bidragsytere i en viktig sirkulærøkonomi.

Kravet til bonden er at plasten holdes ren for fôrrester, jord og snø, og at den komprimeres slik at den er lettere å transportere. Investering i plastpresse på gården kan bli nødvendig, men skal ordningen fungere optimalt må kostnadene ellers holdes nede. Omsatt plast må fortsatt betale avgiften, slik at bøndene ikke belastes dobbelt.