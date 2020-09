Når arbeids- og sosialministeren sier til Nationen at tilsatte i landbruket skal ha krav på minstelønna, er det strengt tatt å slå inn åpne dører. Det skulle bare mangle.

123 kroner i timen er uansett ikke veldig mye å skryte av, men det er åpenbart viktig at det kommer strengere regler på plass for å sikre at de reelle utbetalingene til blant annet midlertidig ansatte i landbruket i alle fall ikke ligger under tariffen. Et nytt lovforslag, som skal sikre arbeidstakernes rettigheter og straffe dem som utnytter arbeiderne, er derfor på veg.

Det er tredje gang regjeringa skal revidere sin strategi mot arbeidslivskriminalitet. Selv om kontroller tyder på at omfanget er gått ned de seinere årene, er dette en kontinuerlig kamp som krever at flere etater og samfunnsområder går sammen. Og strengere regler er nødvendig. De må følges opp med gjentatt oppsyn med de mest utsatte bransjene, som bygg- og anlegg, renhold, bilpleie og transport for å avdekke kritikkverdige og mulige straffbare forhold.

Selv om vi i sommer har hatt mange medieoppslag om arbeideres dårlige kår i jordbæråkre her i landet, er ikke landbruket den største synderen. Av totalt 70 utnyttingssaker Caritas har avdekket i år, er 11 fra landbruket. Det kan imidlertid også bety at det er mørketall.

Hvis sesongarbeiderne ikke blir godt nok informert om sine rettigheter – eller ikke tør å melde ifra, av frykt for å få enda dårligere arbeidsvilkår, mindre utbetalt eller rett og slett å miste jobben – kan det i realiteten stå verre til enn man umiddelbart klarer å avdekke. Språkproblemer og mangel på bistand kan også være reelle hindre.

Det er nødvendig at landbrukets organisasjoner går aktivt inn i kommunikasjonen og informasjonen ut til både bønder og sesongansatte i jordbruket. God kjennskap til regelverket minker risikoen for å bli utnyttet.

De som jobber i norsk matproduksjon skal lønnes anstendig og etter lovverket, uavhengig av om det er norske ungdommer eller utenlandske arbeidsinnvandrere.

2015 var forrige gang strafferammene for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven ble skjerpet. Det kan strammes ytterligere inn, når regjeringas lovforslag mot arbeidskriminalitet kommer. Ifølge Isaksen er målet å styrke straffebestemmelsene mot arbeidsgivere som gjør seg skyldig i lønnstyveri, og styrke arbeidstakernes rettsstilling.

Lønnstyveri er kriminelt. Utnytting, smutthull i form av ufullstendige kontrakter eller triksing med lønnstrekk og utbetalinger skal derfor ikke skje ustraffet. Gjentatte regelbrudd med påfølgende medieoppslag svekker tilliten til norske bønder og til landbruket som bransje.

Det er bra regjeringa tar tak og setter av 100 millioner kroner i tida framover. Samtidig må den moralske opprydningen skje hos hver enkelt arbeidsgiver. I tillegg må myndighetene også ta inn over seg og vise vilje til å gjøre noe med den økonomiske lønnsomheten og sårbarheten for matprodusenter i Norge. Det er også et grep mot sosial dumping.