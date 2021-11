Slamring i stortingsdører

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa det slik: "Masud Gharahkhani (...) vil bli en god stortingspresident, og jeg er stolt av at han blir den første med minoritetsbakgrunn som får dette viktige vervet."

Ap-representant Masud Gharahkhani (39) framstår som en solid politiker, og kunne fått en flyvende start som stortingspresident. Stortinget kunne endog ha fått en slags ny giv. En tiltrengt ny giv. Nå etter Ropstad-saken, Hansen-saken og de andre pinlige sakene.

Men Gharahkhani har dessverre en klamp om foten. En tilsynelatende fornærmet Eva Kristin Hansen finner det nødvendig å slamre med dører etter at hun gikk av som stortingspresident. Det er ugreit. Og hun rammer ikke bare Ap, men hele Stortinget. Tilliten settes i spill.

Hansen var utsett av Ap til å bli Stortingets fremste. Som stortingspresident skulle hun lede arbeidet med å rydde opp i rotet med stortingsrepresentanter som urettmessig hadde skaffet seg gratis pendlerleilighet i hovedstaden.

Så hadde hun altså rotet det kraftig til selv. Det tok seg dårlig ut. Forrige fredag trakk hun seg etter kritikk og igangsatt politietterforskning. Det var en klok beslutning. Ikke minst med tanke på å ivareta velgernes respekt for Stortinget og dets institusjoner.

Men Hansen kom seg knapt ut av presidentkontoret før hun hyret inn advokat John Christian Elden og begynte å slamre i Stortingets dører. Elden rykket ut og krevde at valget av ny president måtte utsettes. Eva Kristin Hansen var avsatt på feil grunnlag, hevdet Hansen. Og Hansen skyldte på Stortingets direktør, og motbeviste dermed at hun var seg ansvaret bevisst.

Samtidig startet kampen om presidentvervet i Ap. Onsdag vitnet Sverre Myrli offentlig om skitten ryktespredning og uverdig spill internt.

Noen i Ap kokte ryktesuppe på at Myrli som 26-åring hadde en 18-årig kjæreste i AUF. Og hva så? Hvordan kan dette forholdet, for nær 25 år siden, framstilles som noe mistenkelig eller klanderverdig i dag? Inneklimaet i Ap virker forurenset.

Ikke å undres over at Jane B. Sæthre, Ap-medlem og leder i Jernbaneforbundet i LO, torsdag gikk ut i Aftenposten og kritiserte Ap-ledelsen for ikke å ha behandlet Sverre Myrli med respekt. Sæthre mener Myrli burde ha blitt samferdselsminister eller stortingspresident.

Myrli burde i det minste på realt vis fått beskjed om at han måtte vike for Gharahkhani, og sluppet ryktemakeriet.

Torsdag valgte Stortinget Masud Gharahkhani til ny president. Han får den omfattende og viktige jobben med å rydde opp i regler og ordninger og å gjenopprette Stortingets tillit. Vi gratulerer og ønsker Gharahkhani lykke til med sitt viktige arbeid.

Samtidig bør Ap-ledelsen starte arbeidet med å renske lufta internt i partiet.