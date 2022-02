Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

11,5 millioner kubikkmeter tømmer: Så store virkesvolum har trolig aldri kommet ut av norsk skog som det gjorde i fjor. Tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser en snittpris på 440 kroner per kubikkmeter. Det gir en førstehåndsverdi på over 5 milliarder kroner.

Treforedlingsindustrien ble rammet av industridød på 2000-tallet, og stadig mer tømmer ble eksportert uforedlet ut av landet. Nå er trenden snudd: Den innenlandske foredlingen av tømmer vokste mer enn netto tømmereksport i fjor.

I prosent foredlet vi 69,4 prosent av alt hogd tømmer i Norge i fjor, en økning fra 68,6 prosent i 2020.

3,55 milllioner kubikkmeter tømmer gikk ut av landet i fjor. Mye tyder på at tallet kan falle videre i årene som kommer. Tidsskriftet Norsk Skogbruk omtaler utvidelser ved mange sagbruk, spesielt i form av utvidet tørkekapasitet.

Bare ved Bergene Holms anlegg på Nidarå øker kapasiteten med 100.000 kubikkmeter årlig, når sagbrukskonsernet utvider med to nye tørkekanaler for trelast. Konsernet har i de siste 10 årene investert totalt 350 millioner kroner.

Treforedlingsindustrien bruker også store mengder kraft. Det er bra at industrien, til tross for høye kraftpriser i Norge i vinter, ser lønnsomhet nok til å utvide sin virksomhet her hjemme.

Massevirkeforedlingen har ikke hatt samme positive utvikling som sagbruksindustrien. Flere bioenergiprosjekter, blant andre Silva Green Fuel (Statkraft/Sødra) og Biozin (Bergene Holm) vil forhåpentlig snart munne ut i storskala produksjon av flytende biodrivstoff. Det vil øke den nasjonale verdiskapingen på de mindreverdige delene av skogressursen betraktelig.

Selv om uttaket av tømmer fra norsk skog er rekordhøyt, er det fortsatt mindre enn halvparten av tilveksten. Svenskene hogger til sammenligning tre firedeler av tilveksten i sin skog. Det er rom for vekst også i Norge.

En ny forskningsrapport med bidragsytere fra universitet i seks land viser at den skjøttede boreale skogen i Norge, Sverige og Finland gjør større klimanytte enn den mindre skjøttede skogen i Canada, USA og Russland.

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen økt tilskudd til skogkultur, økt etterspørsel etter produkter fra norsk skog, økt videreforedling gjennom gode industrivilkår og økt satsing på skogsbilveier. Etter mange års passiv statlig politikk imøteser vi en mer aktiv regjering i de kommende måneder og år.