Når det skal foretas store offentlige anskaffelser eller byggeprosjekter, er Norge bundet av EØS-reglene om anbudsrunde i forkant.

Det er likevel ikke ensbetydende med at man må velge det billigste anbudet internasjonalt. Også kvalitet og klima er faktorer som kan og bør vektlegges.

Det offentlige bør dessuten gå foran som et eksempel ved å støtte norske arbeidsplasser og bidra til lokal verdiskaping. Bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri reagerer på at økonomi trumfer alle andre hensyn.

De skulle for eksempel mer enn gjerne vært den foretrukne leverandøren av norsk granitt når Oslo kommune nylig har oppgradert flere gater, blant annet den mellom Nationaltheatret og Rådhusplassen i hovedstaden.

I stedet for å kjøpe og bruke norsk stein er 12.000 kvadratmeter granitt importert til Oslo fra India, fraktet over halve kloden. Miljøhensyn var ikke et krav da steinen ble anskaffet, skriver Aftenposten. Logikk sto heller ikke på dagsorden, kan man tilføye. Men det gjorde selvfølgelig pris.

Bymiljøetaten i Oslo opplyser til Aftenposten at norsk granitt - til tross for at det er av de vanligste bergartene i Norge - er «svært kostbart» og vanskelig å få tak i de mengdene disse prosjektet ville hatt behov for. Men det er en situasjon som det offentlige selv har bidratt til.

For når pris er den dominerende og altoverskyggende faktoren for offentlige oppdragsgivere over tid, påvirker det produksjonskapasiteten og omsetningen i Norge negativt. Med lav etterspørsel innenlands, går hovedandelen til eksport.

Med større omsetning til norske byggeprosjekter kan man ytterligere oppbemanne, oppruste og videreutvikle produksjon basert på norske råvarer og naturressurser. Spiralen kan altså snus.

Hvis vi skal mene noe med å sette klimahensyn og bærekraft i høysetet, må krav til kortreiste materialer og lokal verdiskaping være viktigere faktorer i anbudsrunder.

Vi ser at trenden snur når det gjelder privatpersoners etterspørsel etter juletrær. Der har importen fra Danmark gått ned de siste tjue årene, fra 438.400 trær i 2003 til 208.225 i fjor. Flere juletreprodusenter forteller at nordmenn vil ha trær fra norske skoger.

Enkeltmennesker er altså mer bevisst på både klimaavtrykk og å støtte norsk arbeidskraft og nisjenæringer enn det offentlige er.