Skjæran må revurdere grunnrenteskatt

Første halvår i år er det solgt over 534.000 tonn norsk laks på det internasjonale markedet. Norsk sjømat popularitet er «historisk» ifølge direktøren i Norsk Sjømatråd, Børge Grønbech.

På et halvt år har Norge passert eksportverdien for hele 2015. Bare i juni ble det eksportert for 12,3 milliarder kroner. Bakteppet for den voldsomme veksten er at matvareprisene øker, etterspørselen stiger, samtidig som råvaretilførselen generelt har vært lavere enn på lenge.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er naturlig nok fornøyd. Han peker på at fiskerisektoren har en avgjørende rolle for verdiskaping og aktivitet langs norskekysten.

– Sammen med næringen skal vi fortsette å arbeide for videre vekst i eksporten og sette nye rekorder, sier Skjæran til Sjømatrådets egne hjemmesider.

Inntekter fra sjømateksporten bidrar utvilsomt til viktige arbeidsplasser for mange nordmenn i distriktene og i en hel verdikjede for mat. Det aktualiserer også debatten om grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen.

Det forrige Havbruksutvalget, oppnevnt av Solberg-regjeringen og ledet av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, la fram sin rapport fra 2019. Der slo de fast at grunnrenteskatt «legger til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringen, samtidig som det også gir stabile og forutsigbare inntekter til kommunene». Anslagsvis sju milliarder kroner kunne vært pløyd tilbake til fellesskapet årlig.

Solberg-regjeringen tok ikke anbefalingene fra Havbruksutvalget. De innførte i stedet en produksjonsavgift på 40 øre per kilo fisk for oppdrettsnæringens tilgang til å høste av fellesskapets ressurser. Denne utbetales til kommuner og fylkeskommuner over Havbruksfondet. Også Arbeiderpartiet mente da at en avgift er bedre enn grunnrenteskatt.

Argumentet fra lobbyistene er at det koster å opprettholde lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser langs kysten. Selskapene tilbakeviser for øvrig også forslag om formuesskatt.

Som Nationen har skrevet på lederplass tidligere: Når noen tjener på at de norske naturressursene tas i bruk, utnyttes, foredles, selges og gir inntekter, har det historisk sett vært et grunnleggende fordelingsprinsipp – tilbake til etableringen av de første vannkraftverkene og oljenæringen – at grunnrenteskatten havner i lokalsamfunnene. I dette tilfellet de som avgir fjord og fjordbunn til oppdrett.

Riktignok har fiskeriminister Skjæran et tungt lobbynettverk mot seg i denne saken. Når statsråden har instruert det nye Havbruksutvalget i å gjennomgå hele tillatelsessystemet i havbruksnæringen, bør Stortinget likevel forberede en ny debatt om grunnrenteskatt på oppdrett.

Tida er overmoden og alt tyder på at næringen har økonomi til det.