I en trygg, nasjonal matvaresektor er import sjelden av det gode. Det gjelder også Økologisk Norges bruk av utenlandsk markedsføring.

I en kampanje kalt "Skitten nitten" advarer øko-bøndenes organisasjon mot vanlig mat i norske handledisker, med henvisning til Mattilsynets overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler i 2020.

Analysen av stikkprøver påviste rester av plantevernmidler over grenseverdi i 27 prøver. Av disse ble 17 prøver (1,5 prosent) betegnet av Mattilsynet som overskridelser.

Men av disse 17 prøvene kom bare to fra norskprodusert vare, resten var i importert frukt og grønnsaker. For perspektivets skyld: Også i økologiske produkter ble det påvist to prøver med rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon.

Likevel forteller Økologisk Norge forbrukerne at Mattilsynets funn viser at konvensjonelle epler, agurk, tomat og gulrot er "verstinger" – selv om dette er varer som i stor grad produseres nasjonalt.

Lederen i Økologisk Norge, Markus Hustad, er ikke videre interessert i å ta selvkritikk for sin kampanje. Han snakker om uspesifisert "nyere forskning" som skal vise at kombinasjonen av stoffer kan være farlig langt under offisielle grenseverdier "når de kombineres i kroppene våre".

Dersom Økologisk Norge mener å besitte slik kunnskap, må de dokumentere den overfor nasjonale og internasjonale fagmyndigheter, slik at de kan endre sine grenseverdier, heller enn å komme med udokumenterte skremsler overfor forbrukerne.

Som Mattilsynet påviser år etter år, inneholder norsk mat, sprøytet som usprøytet, gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn mat fra andre land.

Til tross for at storparten av norsk frukt og grønt sprøytes, var 68 prosent av de norske prøvene fra 2020 helt uten rester av sprøytemidler.

Det er bra, både for norsk matproduksjon generelt og for frukt- og grøntproduksjon spesielt. Den bør nemlig øke i takt med vårt forbruk.

Både økologiske og konvensjonelle matprodusenter står fritt til å markedsføre sine produkter, også gjennom å hevde seg bedre enn konkurrenten.

Men da må det gå klart fram om de påståtte fortrinn baserer seg på dokumentasjon, føre-var-tenkning, ønsketenkning eller ideologi.

Fagmyndighetene finner at norskprodusert frukt og grønt gjennomgående er sunn og god mat, uansett produksjonsform. Som Økologisk Norge har demonstrert, er ikke all markedsføring så sunn som forbrukerne fortjener.

Det bør ikke seriøse øko-bønder være bekjent av.