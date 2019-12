Skatteparadiset Norge

Lik skatt på arbeid og kapital var målet for den nye skatteloven, som ble vedtatt i 2004 og innført i 2006. Reglene skulle gjøre det vanskeligere å fuske med lønnsinntekter for å gjøre dem om til kapitalinntekter og dermed kutte skatteregningen. Et bredt flertall på Stortinget, fra SV til Høyre, stemte for.

Samtidig ble gevinstkatten avskaffet når mottaker var et selskap. 60.000 nye selskaper ble opprettet. Disse selskapene ble en skattefri mellomstasjon mellom bedriftene og eiernes private bankkonto, skrev Dagens Næringsliv i helga.

Skulle skape vekst: Hvis pengene blir liggende i selskapene, slipper eierne å betale skatt. Det mulige inntektstapet for staten ble anslått til 500 millioner kroner i året. Dette mente politikerne lot seg forsvare ved at pengene kunne reinvesteres, skape ny virksomhet og flere arbeidsplasser.

Det har ikke skjedd, viser en omfattende analyse Dagens Næringsliv har gjort av selskapsregnskaper for tusenvis av selskaper knyttet til Norges 650 rikeste personer eller familier, krysset med tall fra Skatteetaten. Tallene viser at norske bedriftseiere de tre siste årene har hentet ut over 200 milliarder kroner skattefritt fra bedriftene de eier, og flyttet dem til private holdingselskaper. Over tid gir muligheten til å reinvestere pengene skattefritt en snøballeffekt, slik at formuene til de rikeste øker raskere år for år.

Eierandelene på Oslo Børs gir få indikasjoner på økt privat investeringsvilje i norsk næringsliv etter skattereformen. Andelen utenlandsk eierskap har økt noe. Men statens andel og norske privates andel er omtrent lik.

Pengebingen til de superrike har derimot vokst kraftig i Norge. Og dermed ulikhetene mellom fattig og rik. En verdi på 100 på den såkalte Gini-indeksen betyr at en person eier alt. Null betyr at alle eier like mye. Da skattereformen ble vedtatt i 2006, lå Gini på 62. Nå ligger den over 72. “Indeks på 72 betyr at vi har svært høy ulikhet i fordelingen av formue”, sier SSB-forsker Rolf Aaberge til DN. “Man kan jo bare spise og drikke en viss mengde hummer og champagne”, som avisen skriver.

DNs imponerende journalistikk viser at de superrike i Norge bruker skattefritaket til å bygge opp enorme pengebinger, med passiv kapital plassert i verdipapirer, eiendom, privatfly, bilsamlinger og luksusboliger til seg selv og barna. Slik blir det mindre penger til investeringer som sikrer sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Og flere lobbykampanjer mot skattlegging - om det nå gjelder formuesskatt, skatt på havbruk eller grunnrenteskatt for laksebaronene. På sikt kan dette undergrave hele den norske samfunnsmodellen.

Hvis de rike ikke vil bidra i Norge, har vi lite bruk for dem. Da får politikerne skru igjen skattefritakskrana og de rike ta med seg skjortesnippene sine til Sveits. God tur.