Skatt, liv og lære

Finansminister Siv Jensen forsvarer den såkalte fritaksmetoden, som tillater eiere i næringslivet å motta utbytte og annen aksjegevinst skattefritt, så lenge det er et selskap og ikke en fysisk person som mottar gevinsten. Først når pengene tas ut av selskapet som utbytte, beskattes de.

"At overskuddet reinvesteres i nye, lønnsomme prosjekter, kommer oss alle til gode", skriver Jensen i Dagens Næringsliv. I så fall bør hun hente fram igjen et opplegg hun selv har lagt i skuffen.

Regjeringserklæringen fra 2013 lovet en fondsordning for jordbruket, etter mønster fra skogfondsordningen: Istedenfor å ta alt overskudd fra driften ut til privat forbruk etter skatt, kan skogeier velge å reinvestere inntil 40 prosent av inntekten i skogen – ubeskattet – i egen virksomhet eller oppstrøms i næringskjeden.

Men løftet fra 2013 ble lagt i skuffen fire år senere. Regjeringen mente nå at en slik fondsordning ville "medvirke til dårligere ressursbruk, et mer komplisert skattesystem med mer byråkrati og en usynliggjøring av en støtte som ventelig langt ville overgå provenytapet av dagens skogfondsordning".

Fondsordningen kunne ha medvirket til at flere bønder investerer mer i egen gård, jord og verdikjede, og mindre i bil eller sydenferie.

Annonse

Finansdepartementets versjon av dette er at ordningen ville ha bidratt "til ytterligere innlåsing av avkastningen på gårdsbruket til fortsatt investering i gårdsbruket."

For departementet fremstår dette som et problem. Siv Jensens byråkrater må ha svært liten innsikt i de investeringsutfordringer jordbruket, en sentral distriktsnæring, står overfor. Det er nok å nevne løsdriftkravet som vil fase ut mange gamle fjøs, og mer regn på jordet som vil gjøre dagens drenering undermåls.

Regjeringen beskriver fondsordningen som "økt støtte gjennom skattesystemet" som gjør det "vanskeligere å prioritere jordbruksstøtte opp mot andre formål på statsbudsjettet."

Jordbrukets andel av statsbudsjettet faller altså hvert eneste år.

Når regjeringen kutter skatten for grupper langt mer bemidlede enn norske gårdbrukere, gjør den vanligvis et stort nummer av at ny verdiskaping langt vil overstige provenytapet.

Men når det gjelder en fondsordning for norske bønder, er regjeringen kun opptatt av provenytapet, uten å ytre et ord om de positive ringvirkningene en slik skattestimulans vil gi, i en næringskjede som sysselsetter nær 90.000 nordmenn.

Vi kan bare gjenta Siv Jensens ord: Vi må ha rammebetingelser som fremmer investeringer, vekst og verdiskaping. Også i jordbruket.