Skatt i sentrum

Arbeiderpartiets alternative skatteopplegg for 2021 har ingen skatteskjerpelse på inntekt. Ingen økt selskapsskatt. Ingen avgiftsskjerpelser. Og en moderat formuesskatteøkning.

De gamle rødgrønne regjeringspartiene ligger per i dag an til å få rent flertall på Stortinget. Aps skatte- og avgiftspakke er et frampek mot budsjettprosessen etter et eventuelt regjeringsskifte.

Opplegget er en erkjennelse av hva som er skjedd siden de rødgrønne tapte valget i 2013: Sp har vokst enormt. SV er på stedet hvil. Ap, som i forrige valgkamp åpnet for 15 milliarder i økte skatter, har falt dypt.

Ap tør ikke love å reversere en krone av alle milliardene i inntekts- og bedriftsskattelette som Erna Solberg har gjennomført. Isteden skal det omfordeles innenfor rammen: 4 av 5 skal få lavere eller uendret skatt. Den femdelen som tjener over 750.000 i året må dekke opp.

Formuesskatten er det eneste elementet som vil øke statens inntekter - med 7,2 milliarder 2021-kroner.

Ulikt Solberg-regjeringen, som har økt avgiftene med over 6 milliarder kroner, vil Ap fryse avgiftstrykket på stedet hvil: En avgiftsøkning på ett sted skal kompenseres med kutt et annet sted.

Annonse

Dette må leses som et svar på Senterpartiets framgang. Det aller viktigste i Sps alternative budsjett fra september - ifølge partiets egen presentasjon - var "reduserte avgifter".

Senterpartiet foreslår å redusere de samlede avgiftene med 3,7 milliarder kroner for neste år. Forbruk av kraft, drivsstoff, kollektivtransport og korte flyturer skal få lavere avgifter.

Dette blir det ikke lett å få til å gå ihop. SV har allerede kalt Aps skatteopplegg en fredning av Erna Solbergs skattekutt. For SV er det nær umulig å støtte et 2022-budsjett med lavere avgifter på klimaforurensende virksomhet, finansiert med for eksempel økte avgifter på elbil. For SV blir nok det et grått, ikke et grønt skifte.

De rødgrønne står i et reelt dilemma: Mange avgifter rammer først og fremst vanlige folk, ikke de rikeste. Likevel er avgifter effektivt for å senke forbruk av det vi vil ha mindre av - og for å finansiere statens utgifter. Også folk flest må endre forbruket - ikke bare rikingene.

Løsningen vil være å omfordele via skatteseddelen, og bruke avgiftene til å endre forbruk: Fortsatt høye avgifter på forurensning, sprit, røyk og fossilbil, samtidig som folk flest får litt mindre skatt, mens de som tjener mest, betaler mye mer.

Et rødgrønt regjeringsalternativ som verken øker avgifter eller inntektsskatt, vil kanskje vinne valg, men neppe få sine budsjetter ihop.