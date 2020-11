Skånet for ytringsfrihet?

Det er normal bedriftskultur at ansatte signererer taushetserklæring om at man ikke går til offentligheten med interne forhold på arbeidsplassen. Man forplikter seg til ikke å utlevere informasjon, bedriftshemmeligheter eller forretningsmessige opplysninger.

Men av og til dukker det opp betente saker i offentligheten der ledelsen i et firma føler behov for å få alle ansatte til ytterligere å skrive under på det som på godt norsk kalles munnkurv.

Det siste er nå tilfellet i avlsorganisasjonen Tyr.

Det er ikke tvil om at Tyr lider under avsløringen av talljuks fra medlemmer, som Nationen har skrevet om i flere saker. Sju medlemmer er tatt for å ha pyntet på fødselsvekten på sine kalver. Styreleder Erling Gresseth bekreftet her i avisa at dette skal ingen ansatte i Tyr uttale seg til pressen om.

Man kan lure på hvorfor det for ledelsen plutselig ikke oppleves tilstrekkelig at alle ansatte allerede er underlagt taushetsplikt, men at de må skrive under på en ytterligere erklæring om ikke å snakke med media om saken.

Først begrunner Gresseth tiltaket med at det handler om at kun han og daglig leder skal håndtere saken “for å skåne de ansatte”.

Det er jo nobelt i seg selv. De ansatte skal altså ikke pålegges å måtte uttale seg om noe som kan være ubehagelig. Men det er strengt tatt et skinn-argument. Hvis de ikke ønsker å si noe til offentligheten, er det bare å si nei takk hvis mediene ringer.

I samme sak sier styreleder Gresseth at “vi ville ha kontroll på informasjonsflyten”.

Og da er vi kanskje nærmere sannheten. Det er selvfølgelig krevende for en bedrift å stå i en sånn konflikt. Det kan gå ut over både omdømme og troverdighet. Da tar det seg dårlig ut om diverse ansatte kommer med egne oppfatninger ut i mediene og - i verste fall for bedriften - bekrefter mistanker om urent trav.

Men den risikoen må altså en bedrift ta. Ved å ha underskrevet på en generell taushetsplikt for bedriftsinterne hemmeligheter, har man som ansatt allerede godtatt å være lojal mot sin arbeidsgiver. Og de aller fleste er nettopp det.

Helt til den dagen man eventuelt føler man er nødt til å ta varsler-rollen, og dele informasjon om lovbrudd eller juks som offentligheten trenger å kjenne til, anonymt eller under fullt navn.

Å "skåne" de ansatte for den ytringsfriheten er en arbeidsplass og arbeidsgiver sjelden tjent med. Og slett ikke samfunnet.