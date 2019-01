Skammelig pelskompensasjon

I januar 2017 vedtok et flertall på Stortinget, etter langt tids utredning og grundige diskusjoner, å videreføre pelsdyrnæringen i Norge. Da ble det lagt til rette for en såkalt bærekraftig utvikling, med flere skjerpede krav til dyrevelferd.

Kun ett år senere ble situasjonen for næringen kastet fullstendig om. I forbindelse med Venstres inntog i Solberg-regjeringen ble det laget en regjeringsplattform. I den slås det fast at pelsdyrnæringen skal avvikles innen 2025.

Det i seg selv var et fullstendig urimelig bakholdsangrep på en næring som senest året før hadde fått politisk avklaring for fortsatt drift.

I november la regjeringen fram et forslag til en økonomisk kompensasjon for pelsdyrbøndene som er rammet. Det samlede beløpet for kompensasjon, opprydding og omstilling er satt til 365 millioner kroner.

Regjeringen legger opp til å gi kompensasjon for såkalt ikke-realiserbar kapitalbeholdning, altså det som utgjør avskrivningsgrunnlaget i gårdsregnskapet knyttet til bygninger og utstyr som ikke kan nyttes til annet enn pelsdyrdrift. Dermed blir verken inntektstapet eller det reelle verditapet på gården dekket inn.

Det er ille nok, uten forvarsel, å rive driftsgrunnlaget vekk fra en hel næring. Å tilby en økonomisk kompensasjon for dette politiske "kuppet" som er så dårlig at pelsdyrbønder kan bli sittende som gjeldsslaver, er ikke annet enn skammelig.

Sparebank1 SR-Bank har nærmere 30 kunder som driver med pelsdyr. Bankens analyse av den økonomiske kompensasjonsordningen er at en tredel av kundene vil sitte igjen med milliongjeld, og med høy risiko for å måtte gå fra gård og grunn.

Kompensasjonsordningen, inkludert 100 millioner kroner til opprydding og omstilling, er altså betydelig mindre enn eksportverdien av ett års pelsproduksjon. Mange bønder vil sitte igjen med gjeld på pelsdyrhus med lav eller ingen alternativ verdi. Dette er mennesker som har fått ødelagt sine økonomiske framtidsutsikter som følge av et uverdig politisk spill.

I disse dager sitter KrF i forhandlinger om å tre inn i Solberg-regjeringen. Det må være en prioritert oppgave for KrF å rydde opp etter kaoset som Venstre, Høyre og Frp stelte i stand på Jeløya i fjor.

KrFs primære mål bør være å annullere næringsforbudet. Å stenge ned en pelsproduksjon av verdensklasse vil bare føre til økte dyrelidelser i pelsdyrproduserende land med dårligere standard på produksjonen.

Dersom dette ikke lykkes, må KrF i det minste kreve en kompensasjonsordning som pelsdyrbøndene kan overleve av.