Sjelden ser man en hundreåring stå så stødig som Vinmonopolet gjør.

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det har vært her siden 30. november 1922. Et statlig utsalg for alkoholholdige varer. Vinmonopolet har til tider vært utskjelt og mislikt opp gjennom historien. Det har vært truet med oppløsning, og gjenstand for ønsker om liberalisering.

Senest da Venstres programkomité i fjor vår foreslo å tillate salg av vin i dagligvarebutikker. Sjelden har så mange fra en talerstol priset Vinmonopolets fortreffeligheter. Forslaget ble nedstemt av partiets landsmøte.

Siden etableringen for hundre år siden har «polet» vært heiet fram og beskyttet av ulike forkjempere, med argumenter som veksler fra nærings- og distriktspolitikk, til kundeservice, kunnskap, folkehelse og avholdspolitikk.

I dag får Vinmonopolet gjennomgående toppscore på omdømmemålinger der nordmenn uttaler seg om institusjoner, organisasjoner og bedrifter de har tillit til.

Etter flere år med stort brennevinsforbruk og -misbruk i befolkningen mot slutten av 1800-tallet, hadde avholdsbevegelsen i Norge vokst i styrke. Første verdenskrig førte med seg totalforbud mot brennevin – etter en folkeavstemning i 1919.

Men da vinproduserende land som Portugal, Spania og Frankrike truet med å slutte å kjøpe fisk av Norge hvis ikke vi handlet vin med dem, ble det statlige Vinmonopolet opprettet - for å sikre fortsatt gode handelsforbindelser.

Annonse

Samtidig var kjernevirksomheten for polet å begrense skadevirkningene av alkohol. Det argumentet brukes også i dag, hundre år etter: Tilgang øker forbruket.

Etter andre verdenskrig, og med liberaliseringen utover 1960- og 70-tallet, ble Vinmonopolet mer upopulært. Avholdspolitikken var svekket, folk ønsket bedre åpningstider, bredere tilbud, friere tilgang.

Midt på 90-tallet hadde Vinmonopolet 114 butikker og handel over disk. I dag er det rundt 340 utsalg over hele landet – og muligheter for netthandel. Det var likevel overgangen til selvbetjente pol rundt årtusenskiftet som virkelig tok Polet inn i en ny tid.

Tanken var at flere butikker og utvidede åpningstider skulle bremse grensehandelen, få bukt med smuglerspriten og reparere et dårlig omdømme som grå og begrensende, statlig institusjon.

Gjennom satsing på fagkompetanse, kundeservice og kvalitet har Vinmonopolet opparbeidet seg en solid posisjon i samfunnet, en som ble styrket gjennom koronapandemien. De som vil oppløse monopolet vil se at det er vanskelig å sikre tilsvarende ekspertise.

Vinmonopolet som kunnskapsbedrift er livsviktig for lokale produsenter og leverandører av sider og norsk, mikrobrygget øl. Utsalgene er attraktive institusjoner også for mange kommuner, som vet at polet har store ringvirkninger for det øvrige næringslivet i distriktene.

Vi utbringer en skål og gratulerer med de første 100 år!