Skal et fungerende nødnett være opp til kommersielle aktører?

Nødnettet er det digitale sambandet mellom nødetatene i Norge, altså det som gjør at politi, ambulanse og brannvesen kan kommunisere med hverandre når ulykker og uhell inntreffer. Denne infrastrukturen er avgjørende for innbyggernes liv og helse.

Derfor er det uholdbart at nødnettet bryter sammen samtidig med telefonnettet, slik det gjorde både i Numedal, Hallingdal og deler av Ringerike under stormen nylig. I Vinje i Telemark ble sikringsradioen til et privat jaktlag brukt som nødløsning.

Avdelingsleder for kommunikasjon i Vestre Viken Helseforetak, Hege Frostad Dahle, beskrev det til NTB som "en alvorlig situasjon". Rundt 80 av 2085 basestasjoner ble rammet, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det skjer til tross for at stasjonene skal tåle mye vind og ha minimum åtte timers nødstrøm.

Myndighetene har bestemt at i områder med 20.000 innbyggere eller mer, skal det være to timers batterikapasitet på mobilnettet. I områder med færre enn 20.000 innbyggere, må batterikapasiteten sikres for fire timer.

Innbyggernes trygghet er avhengig av et fungerende mobilnett. Og det holder ikke med to-fire timers reservestrøm. Flere steder på Østlandet gikk det tre-fire dager før nettet var på plass igjen

Professor ved UIO, Josef Noll, sier til Nettavisen at det gjøres for lite for å sikre innbyggerne. Vind, snø og is kan knekke master, trær kan falle over basestasjonene. Når veier samtidig blir sperret og helikoptre ikke kan fly, da er situasjonen kritisk for liv og helse.

I dag er det opp til operatørene som Telenor, Telia og Ice å avgjøre hvor viktig en basestasjon er, og hvor de setter inn batterikapasitet for å motvirke strømbrudd. Josef Noll mener det er grunn til å revurdere om dette ansvaret skal ligge hos operatørene alene, eller om myndighetene må lage et regelverk med krav til kapasitet og tilgjengelighet.

Det siste strømbruddet rammet et område fra Vestfold og Telemark via store deler av Viken og opp i Innlandet. Det skaper stor utrygghet for innbyggerne å måtte leve flere dager uten sikker kommunikasjon med og mellom brann, politi og ambulanse.

– Det er klart det er tøft å ikke kunne ha kontakt med omverdenen, som Arne Heimestøl i Hedalen i Sør-Aurdal kommune i Innlandet beskrev det til Nationen.

Man kan ikke gardere seg mot alle vind- og værforhold, men vi vet at klimaendringer vi føre med seg mer ekstremvær og legge ytterligere press på beredskapen ved naturkatastrofer.

Det kan ikke være opp til teleoperatørene å vurdere lønnsomheten og utbyggingen av samfunnskritisk infrastruktur. Det er tid for at myndighetene vurderer et regelverk for «ikke levert kommunikasjon».