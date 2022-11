Skal det være lønnsomt eller trygt å føde?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det universelle helsevesenet får stadig nye skudd for baugen. Siste eksempel på nedbygging og avskalling er at Helgelandssykehuset i Nordland vil utvide den sommerstengte perioden fra åtte til 16 uker, ifølge nrk.no.

Sykehuset vil altså stenge to fødeavdelinger i fire av årets 12 måneder – en fjerdedel av året – for å spare 3,2 millioner kroner.

Effektivisering og smart drift er naturlige mål for alle virksomheter. Alle etterstreber fornuftig disponering av de ansattes arbeidskraft. Det inkluderer å minimere tidstyver, begrense byråkrati og budsjettere fornuftig.

I helse- og omsorgssektoren er imidlertid én faktor vanskeligere å kontrollere: Pasientene. Folk blir syke i tide og utide. Vi brekker bein, trenger operasjoner og får påvist kreft på ubeleilige tidspunkter. Og barn kommer til verden når de kommer.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og Støre-regjeringen må ta tak i problemene med helseforetaksmodellen. Større, strukturelle endringer må til for å sikre innbyggernes trygghet for åpent helsetilbud over hele landet. Også når det «ikke lønner seg».

Når sykehus drives av helseforetak med inntjeningskrav blir pasienter kategorisert og sortert etter inntektspotensial og diagnoser. Sykehusene får refundert beløp per behandling: En vanlig fødsel 13.702 kroner, et keisersnitt 32.584 kroner.

Kutt i føde- og barselomsorg forsvares med at fødende i utgangspunktet ikke er syke pasienter. Økt reisetid øker imidlertid risikoen for fødsler utenfor institusjon, i privatbil langs veien eller i en ambulanse. Det er åpenbart en risiko for både mor og barn, slik Ingrid Leiråmo fra Dønna på Helgeland forteller om i Dagsavisen. Hun måtte kjøre to timer alene i bil med sitt døde barn i magen.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet sier til nrk.no at regjeringen har foreslått å redusere andelen innsatsstyrt finansiering fra 50 til 40 prosent i 2023. Det kan gjøre det lettere for sykehusene å prioritere oppgaver som ikke gir inntekter.

Men det holder ikke. Hanne Charlotte Schelderup er leder i Jordmorforbundet. Hun minner om at Helsedirektoratet har slått fast at dagens finansieringsmodell ikke egner seg for fødselsomsorgen.

Allerede i 2019 sa Riksrevisjonen at sikkerheten for fødende kvinner er truet i Norge. Dagens system fører til sparetiltak som reduserer kvaliteten på fødetilbudet.

Finansieringsmodellen må endres. Støre-regjeringen kan ikke overhøre signalene når Jordmorforbundet sier at «helsesystemet ikke er rigget på befolkningens premisser». Hvem skal det være rigget for da?

Fødsler og andre grunnleggende helsetjenester skal ikke være lønnsomme, de skal være trygge – hele året.